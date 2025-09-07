newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Πορτογαλία: Εκατοντάδες πυροσβέστες, 16 αεροπλάνα και ελικόπτερα στη μάχη με τη φωτιά
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Εκατοντάδες πυροσβέστες, 16 αεροπλάνα και ελικόπτερα στη μάχη με τη φωτιά

Ο καύσωνας προκαλεί νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Γκουάρντα στην Πορτογαλία. Περίπου 600 πυροσβέστες έχουν ριχτεί στην κατάσβεση της φωτιάς

Ο σημερινός καύσωνας συνοδεύτηκε από μια ακόμη πυρκαγιά που ξέσπασε στο βορρά, αυτή τη φορά κοντά στο Σαντομίλ, στο δήμο της Σέια (περιοχή της Γκουάρντα), ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα υπέστη «τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει γνωρίσει ποτέ η Πορτογαλία», σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Εκατοντάδες πυροσβέστες έχουν αποσταλεί στην περιοχή. Ο αριθμός των αεροσκαφών αυξήθηκε γρήγορα από 10 σε 14, καθώς καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά είναι ήδη ενεργή σε τουλάχιστον δύο μέτωπα και περιγράφεται από άτομα που μοιράζονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «γιγαντιαία», προκαλώντας νέες πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές. Η ειδοποίηση εκδόθηκε το πρωί. Το πρόβλημα περιπλέκεται από τον ισχυρό άνεμο, όπως ανέφερε πηγή της Πολιτικής Προστασίας Beiras και Serra da Estrela στο Lusa.

Περίπου 600 πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά στην Πορτογαλία

Ο ιστότοπος fogos.pt που παρακολουθεί τις πυρκαγιές ανέφερε ότι ο αριθμός των αεροσκαφών που προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες ήταν 16 στις 4.20 μ.μ. σήμερα, και ο αριθμός των πυροσβεστών 481 (υποστηριζόμενοι από 139 οχήματα). Μέχρι το τέλος του απογεύματος, ο αριθμός των πυροσβεστών που συμμετείχαν είχε αυξηθεί σε 600.

Ο τοπικός εθνικός δρόμος (EN) 17 έχει κλείσει και στις δύο κατευθύνσεις λόγω της πορείας της πυρκαγιάς. Συνιστάται σε όσους βρίσκονται στους δρόμους γύρω από το Sandomil/Seia να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλοι δρόμοι και οι οδηγοί πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή κινδύνου.

Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι για αύριο προβλέπεται βροχή σε σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα. Επίσης, αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να κινδυνεύουν χωριά ή περιουσίες: η πυρκαγιά περιγράφεται ως «σε δασώδη περιοχή». Ωστόσο, αυτό φάνηκε να αλλάζει μέχρι το τέλος της ημέρας, καθώς τηλεοπτικά ρεπορτάζ περιέγραφαν «ιδιοκτήτες σπιτιών σε πανικό, που βοηθούσαν τους πυροσβέστες με κάθε δυνατό τρόπο για να σταματήσουν αυτή την πυρκαγιά που καταστρέφει το έργο μιας ζωής…».

Το CNN Portugal αναφέρει ότι η αστυνομία συνέλαβε έναν Βραζιλιάνο άνδρα, ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς «μετά από διαμάχη με έναν γείτονα».

