Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:22

Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Ψήφο εμπιστοσύνης με σκοπό να εξασφαλίσει στήριξη για τον προϋπολογισμό αναζητά ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, θέλοντας να «σπάσει» τον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας που έχει εγκατασταθεί εδώ και καιρό στη Γαλλία.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού φαίνεται βέβαιο ότι θα καταρρεύσει λόγω των σχεδίων του να περικόψει 43,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους

Όμως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να μεσολαβήσει κάποια θεαματική ανατροπή. Με τη μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων πολιτών να εμφανίζονται εξαιρετικά απογοητευμένη η γαλλική Εθνοσυνέλευση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία ακόμη πολιτική κρίση.

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης

Η κρίσιμη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να προκαταλάβει το γαλλικό Κοινοβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας για το 2026, ανακοίνωσε ότι ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης. Μιλώντας στους βουλευτές, δήλωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα διεξαχθεί έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής.

Θέμα της συζήτησης, είπε, θα είναι τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, με την ελπίδα, σημείωσε, ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον να συμφωνήσουν ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση. Ο Μπαϊρού έχει προειδοποιήσει ότι το υπερβολικό χρέος αποτελεί «θανάσιμο κίνδυνο» για τη χώρα προετοιμάζοντας τη κοινή γνώμη για τη «στιγμή της αλήθειας».

Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να καταστήσουν σαφές ότι θα ψηφίσουν εναντίον.

Το «μνημόνιο» Μπαϊρού

Στόχος του Γάλλου πρωθυπουργού είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας να πέσει το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ έναντι 5,4% που εκτιμάται ότι θα είναι στο τέλος του 2025. Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα μεταξύ των χωρών του ευρώ ενώ το δημόσιο χρέος της, που ανέρχεται στα 114% του ΑΕΠ, είναι το τρίτο μεγαλύτερο μετά της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Μεταξύ των μέτρων, ξεχωρίζει η κατάργηση δύο αργιών, αυτή της Δευτέρας του Πάσχα και της Ημέρας της Νίκης στις 8 Μαΐου, τις οποίες «θυσιάζει» προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της επιδεινούμενης κατάστασης των δημοσιονομικών της χώρας.

Οι περικοπές αφορούν ακόμη τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο Δημόσιο. Ένας στους τρεις δημόσιους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης δεν θα αντικατασταθεί. Τα μέτρα προβλέπουν τη μείωση στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων κατά 3.000 άτομα τον επόμενο χρόνο, περικοπές 1.000 έως 1.500 θέσεων εργασίας σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς.

Μείωση των δαπανών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, «πάγωμα» των μισθών κάποιων δημοσίων υπαλλήλων και του ύψους των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, που συνήθως προσαρμόζονται ετησίως σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Προβλέπουν ακόμα «εισφορά αλληλεγγύης» για τους «πλουσιότερους».

Πηγή κοντά στον Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτάσεων του για τον προϋπολογισμό, αν και επιμένει ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό είναι απαραίτητες.

Εδώ και εβδομάδες, σχηματίζεται ένα κίνημα που ονομάζεται Bloquons Tout

Σοκ στη γαλλική κοινωνία – Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου

Οι προτάσεις για ανάταξη της γαλλικής οικονομίας έχουν προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινωνία. Οι δρόμοι της Γαλλίας αναμένεται να πλημμυρίσουν και πάλι από πολίτες. Εδώ και εβδομάδες, σχηματίζεται ένα κίνημα που ονομάζεται Bloquons Tout (μπλοκάρετε τα πάντα), κάτι σαν τα «Κίτρινα Γιλέκα», που στοχεύει να παραλύσει τα πάντα στις 10 Σεπτεμβρίου. Πρώτος δεδηλωμένος στόχος είναι η υπεράσπιση των κεκτημένων. Στο φόντο των κινητοποιήσεων κυριαρχεί η οργή που έχει κάνει τους Γάλλους να ζητάνε νέες βουλευτικές εκλογές το συντομότερο (πρόταση με δημοσκοπική αποδοχή από 56% έως 69%).

Τρία σενάρια για τον Μακρόν

Εάν η κυβέρνηση «πέσει» ο Γάλλος πρόεδρος θα μπορούσε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει ως επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης ή να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

Πηγή σε σημαντικό υπουργείο ανέφερε, με βάση πληροφορίες του Reuters, ότι αναμένουν ο Μακρόν να επιλέξει νέο πρωθυπουργό.

Το Politico αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να κινηθεί γρήγορα για να ορίσει νέο πρωθυπουργό, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα.

Ο προφανής στόχος είναι να έχει οριστεί ο αντικαταστάτης του Φρανσουά Μπαϊρού άμεσα και ιδανικά πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν πολλά από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας σχεδιάζουν να κατέβουν σε απεργία.

Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κοινοβούλιο θα παραμείνει πιθανώς διχασμένο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία για κανένα πολιτικό στρατόπεδο.

