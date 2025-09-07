newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:02

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
A
A
Spotlight

Ο καιρός στη Γαλλία αυτή τη στιγμή αντικατοπτρίζει απόλυτα την πολιτική της κατάσταση: είναι γκρίζος και βαρύς. Οι ελάχιστες σταγόνες βροχής, που πέφτουν πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, δεν αναζωογονούν την πολιτική ζωή, η οποία παίζει ένα θεατρικό έργο με ήδη γνωστό τέλος.

Ίσως οι Γάλλοι είναι κουρασμένοι από την πολιτική του «φύγε» από την εξουσία για να έρθει άλλος

Αυτός ο Σεπτέμβρης μοιάζει με εκείνον του 2024 ή ακόμη και με τις αρχές του 2025: ένα παζλ για μια κυβέρνηση που πρόκειται να καταρρεύσει, με τις ίδιες ερωτήσεις: ποιος θα γίνει πρωθυπουργός; Θα πρέπει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να προχωρήσει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης; Να παραιτηθεί πριν από το τέλος της θητείας του το 2027;

Ας είμαστε ειλικρινείς: οι περισσότεροι Γάλλοι δεν ενδιαφέρονται καν για αυτή την τοξική ατμόσφαιρα. Ξέρουν ότι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με τη συνεδρίαση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, η σημερινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού κινδυνεύει να πέσει – αλλά αρνούνται να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις. Τους μιλάνε για χρέος, έλλειμμα και πολιτικό χάος, όμως αυτοί σκέφτονται το άνοιγμα των σχολείων με αυξημένες τιμές και νέους φόρους στον ορίζοντα.

Για να κατανοήσετε πλήρως αυτή την αντίδραση θα πρέπει να αποταθείτε σε κοινωνιολόγο. Ίσως οι Γάλλοι είναι κουρασμένοι από το «dégagisme». Τι είναι αυτό; Είναι η πολιτική του «φύγε» (dégage) από την εξουσία για να έρθει άλλος.

Σήμερα, υπάρχουν οι μεν που θέλουν να φύγει ο Μπαϊρού, οι δε που θέλουν να φύγει ο Μακρόν και όσοι λένε ας περιμένουμε τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου για μια τριπλή εκλογική αναμέτρηση – και οι μάχες είναι ατελείωτες. Εκτός κάμερας, σε υπουργικό διάδρομο χθες, ένας σύμβουλος είπε ότι «το μπλοκάρισμα θα συνεχιστεί. Είναι ο χορός των υποκριτών». Αλλά η κακοφωνία βλάπτει.

«Έχουν γυρίσει σελίδα»

«Οι Γάλλοι ήδη έχουν γυρίσει σελίδα από την εποχή Μακρόν», διαβεβαιώνει η Laure Salvaing από το Ινστιτούτο Verian France. «Πλέον μόνο το 21% εμπιστεύεται τον Μακρόν και το 14% τον πρωθυπουργό. Είναι ρεκόρ από το 1958».

Και όλοι θέλουν την εξουσία. Ως απόδειξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνουν δημοσιονομικές εξοικονομήσεις, αλλά όχι μεταρρυθμίσεις. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα βλέπει ήδη ένα από τα μέλη του να προτείνεται από τον πρόεδρο Μακρόν για τη θέση του πρωθυπουργού, και «υπόσχεται» μια σειρά από νέους φόρους στους ιδιοκτήτες και την ανώτερη μεσαία τάξη. Οι σοσιαλιστές γνωρίζουν ότι αυτή είναι η μοναδική τους ευκαιρία να πάρουν την εξουσία – χωρίς την Ακροαριστερά του Μελανσόν – υποσχόμενοι να επανεκκινήσουν τον διάλογο στο Κοινοβούλιο και να αποφύγουν την ψήφιση νόμων με διατάγματα. Ομως δεν μπορούν να κυβερνήσουν χωρίς κομματικό συνασπισμό.

Αντίθετα, οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου γέρνουν προς μια άλλη επιλογή. Στο περιθώριο της επανέναρξης του MEDEF (πρόκειται για τον γαλλικό ΣΕΒ), ο πρόεδρός του, Patrick Martin, δεν δίστασε να πει ότι οι πολιτικοί «που αντιλαμβάνονται καλύτερα τους οικονομικούς κινδύνους είναι ο Γκαμπριέλ Ατάλ (πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν), ο Μπρούνο Ρεταγιό (τωρινός υπουργός Εσωτερικών και δεξιός) και, σε κάποιον βαθμό, ο Ζορντάν Μπαρντελά…». Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια δήλωση είναι τόσο σαφής.

Αυτή η ανάδυση της «μικρής μελωδίας» της Ακροδεξιάς είναι σημάδι ότι κάτι άλλαξε, προς το χειρότερο: η Εθνική Συσπείρωση (RN) της οικογένειας Λεπέν όχι μόνο δεν τρομάζει πλέον, αλλά – αλίμονο – τοποθετείται δημόσια στο πλέγμα της «λογικής» παράταξης – περισσότερο από την Αριστερά. Αρα ως ικανή να κυβερνήσει, ακόμη και να αποφύγει μια κρίση θεσμού – ένα παράδοξο για ένα κόμμα που θέλει να ανατρέψει τα πάντα, προκαλώντας κρίση καθεστώτος.

Αυτή την εβδομάδα, μπήκε στην αντιπαράθεση και ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί. Ακόμη και υπό την απειλή φυλάκισης για την υπόθεση της Λιβύης – με την απόφαση να ανακοινώνεται σε τρεις εβδομάδες – ο πρώην πρόεδρος κανονικοποιεί την Εθνική Συσπείρωση. Πώς πρέπει να το μεταφράσουμε αυτό; Οτι ο Σαρκοζί θέλει να βρεθεί απέναντι στον Μπαϊρού επειδή αντιπαθούν ο ένας τον άλλον ή ότι απλά έχουμε να κάνουμε με κλασικό λαϊκισμό, όταν δηλώνει ότι «ο μόνος που δεν κυβέρνησε ποτέ είναι το RN, οπότε ας του δώσουμε μια ευκαιρία»;

«Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν οι Γάλλοι θα κινητοποιηθούν για να πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση από την πολιτική που δεν υπήρχε πριν από έναν χρόνο. Και οι πολιτικοί είναι τόσο απορροφημένοι από την εξουσία, που ξεχνούν το κοινωνικό πλαίσιο κρίσης», συνεχίζει η Laure Salvaing.

Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο