Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:03

Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Πανικός επικράτησε στο Κλέκχιτον του Δυτικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία, όταν κατέρρευσε η πρόσοψη ενός βικτωριανού ναού, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο της Bradford Road.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη.

Ευτυχώς, από την κατάρρευση, κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι εικόνες μετά την κατάρρευση δείχνουν μεγάλες πέτρες και μπάζα σκορπισμένα στο πεζοδρόμιο.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1850 ως Ενωμένη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εκδηλώσεων και γάμων με την ονομασία The Monal. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε τόνισε ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς».

Δείτε βίντεο

