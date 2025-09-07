Τουρκία – Ιταλία 2-3: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η «σκουάντρα ατζούρα»

Η Ιταλία ανέβηκε ξανά την κορυφή του παγκόσμιου βόλεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών 23 χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην κατάμεστη αρένα της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, η «σκουάντρα ατζούρα» νίκησε με 3-2 σετ την Τουρκία και κατέκτησε την κούπα.

Αυτό το μετάλλιο είναι το τέταρτο για την Ιταλία στην ιστορία των Παγκοσμίων πρωταθλημάτων γυναικών και το δεύτερο χρυσό (2002), μετά από ένα ασημένιο το 2018 και ένα χάλκινο το 2022. Η φετινή επιτυχία ολοκληρώνει μια εκπληκτική χρονιά για την εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει ήδη πανηγυρίσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και το χρυσό στο φετινό VNL.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον θρυλικό Χούλιο Βελάσκο, ο οποίος στα 72 του συνεχίζει να γράφει ιστορία. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Το 2022 είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κορυφή του παγκοσμίου ανδρών και φέτος, το 2025, πανηγύρισε τον τίτλο και με τις γυναίκες.

Οι συνθέσεις:

Τουρκία (Ντανιέλε Σανταρέλι): Βάργκας 33, Ερντέμ 19, Καρακούρτ 12, Αϊντίν 10, Γκιουνές 9, Ουζμπάι 2 / Ούργκε (λ), Μπαλαϊντίν, Σαχίν

Ιταλία (Χούλιο Βελάσκο): Εγκόνου 22, Σίλα 19, Ντανέζι 7, Νερβίνι 6, Φα 4, Όρο / Ντε Τζενάρο (λ), Τζιοβανίνι 4, Κάμπι, Αντρόποβα 14

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15)

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

1. Ιταλία

2. Τουρκία

3. Βραζιλία

4. Ιαπωνία

5. Η.Π.Α.

6. Ολλανδία

7. Πολωνία

8. Γαλλία

9. Κίνα

10. Σερβία

11. Βέλγιο

12. Γερμανία

13. Ταϊλάνδη

14. Άγιος Δομίνικος

15. Καναδάς

16. Σλοβενία

17. Ουκρανία

18. Ισπανία

19. Σουηδία

20. Κένυα

21. Ελλάδα

22. Αργεντινή

23. Κούβα

24. Μεξικό

25. Τσεχία

26. Κολομβία

27. Βουλγαρία

28. Πουέρτο Ρίκο

29. Αίγυπτος

30. Σλοβακία

31. Βιετνάμ

32. Καμερούν