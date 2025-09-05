Στο Κίεβο, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πλατεία Μαϊντάν, την Πλατεία Ανεξαρτησίας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αύξηση των ποινών για το στρατιωτικό προσωπικό στην Ουκρανία. Οι διαδηλωτές απαιτούν επίσης την ψήφιση νόμου για τη θέσπιση στρατιωτικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το ουκρανικό UNN.

У п’ятницю ввечері в Києві на Майдані незалежності проходить акція проти проголосованого у першому читанні законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. pic.twitter.com/Xm6VduaEq6 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 5, 2025

Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο κέντρο της πρωτεύουσας ενάντια στο νομοσχέδιο που προβλέπει την άνευ όρων φυλάκιση στρατιωτικών για περίοδο 5 έως 10 ετών. Αναφέρεται επίσης ότι οι διαδηλωτές απαιτούν την ψήφιση νόμου για τη θέσπιση στρατιωτικού διαμεσολαβητή και την κατάργηση των διατάξεων του νόμου αριθ. 8271 του 2022 σχετικά με την τιμωρία των υπερασπιστών (στρατιωτών).

Οι βουλευτές προτείνουν την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και την κατάργηση της δυνατότητας επιβολής ηπιότερων ποινών για ανυπακοή σε στρατιωτικό προσωπικό. Το νομοσχέδιο αριθ. 13452 προβλέπει μόνο ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 έτη.

Στην Ουκρανία ξεσηκώνονται απέναντι στις βαρύτερες ποινές

Στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο πραγματοποιείται διαμαρτυρία ενάντια στο νομοσχέδιο που ψήφισε το ουκρανικό κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση και το οποίο θα αυξήσει την ποινική ευθύνη των στρατιωτών για ανυπακοή.

Right now we’re protesting against the discrimination against our soldiers on Maidan of Independence in Kyiv. People are chanting «Repressions are not discipline», «Military are not slaves», «Service is not slavery» pic.twitter.com/7Jwrg29d2m — Rick The Ukrainian 🇺🇦 (@RickTheUkranian) September 5, 2025

Οι διαδηλωτές κρατούν χειροποίητες πινακίδες με συνθήματα όπως: «Τιμωρείτε τους λάθος ανθρώπους», «Πρέπει να προστατεύουμε όσους μας προστατεύουν», «Η καταστολή δεν είναι πειθαρχία» και άλλα.

Επίσης, φωνάζουν συνθήματα όπως: «Η στρατιωτική θητεία δεν είναι σκλαβιά!»

Η διαδήλωση έλαβε κανονικά άδεια

Η βετεράνος και συνδιοργανώτρια της διαδήλωσης Αλίνα Σαρνάτσκα έγραψε προηγουμένως στο Facebook σχετικά με τα αιτήματα προς τις αρχές να σταματήσουν να ασκούν πίεση στο στρατιωτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να μην εγκριθεί το νομοσχέδιο αριθ. 13452, να καταργηθούν οι διατάξεις του νόμου αριθ. 8271 του 2022 και να ψηφιστεί νόμος για τον στρατιωτικό διαμεσολαβητή, όπως αναφέρει η Ουκρανική Πράβντα (σ.σ. Ο στρατιωτικός διαμεσολαβητής θα μπορεί να χειρίζεται αναφορές και παράπονα στρατιωτών αμερόληπτα και όχι να κρίνει τα αιτήματα ο διοικητής της μονάδας).

Η Σαρνάτσκα σημείωσε επίσης ότι η διαμαρτυρία είναι ειρηνική και προέτρεψε τους συμμετέχοντες να αποφύγουν τους δυνατούς θορύβους, τις φωτιές, τις φωτοβολίδες. να μην φέρουν ηχεία ή μεγάφωνα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και να αποτρέψουν τις προκλήσεις.

«Η συγκέντρωση έχει εγκριθεί από τη στρατιωτική διοίκηση και τη διοίκηση της πόλης του Κιέβου. Η αστυνομία διαλόγου θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στη συγκέντρωση», έγραψε.

Η ανάλυσή της για τον νόμο

Η βετεράνος και συνδιοργανώτρια της διαδήλωσης. «Σε πρώτη ανάγνωση ψηφίστηκε ο νόμος για την ενίσχυση της ποινικής ευθύνης των στρατιωτικών για ανυπακοή. Αυτή είναι μια πολύ κακή ιδέα. Η προσέγγιση «η αύξηση της τιμωρίας οδηγεί σε βελτίωση της πειθαρχίας» δεν λειτουργεί. Η στάση απέναντι στους στρατιωτικούς είναι ήδη εξαιρετικά άδικη, οι μισθοί τους είναι εξευτελιστικά χαμηλοί, οι όροι υπηρεσίας αόριστοι» (σ.σ. ανάμεσα σε αυτούς και η θητεία).

«Χρειαζόμαστε έναν νόμο για τον στρατιωτικό διαμεσολαβητή. Αυτός είναι ένας πραγματικός μηχανισμός για την επίλυση των προβλημάτων στο στρατό και την προστασία των δικαιωμάτων των στρατιωτών που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για τη χώρα μας» ανέφερε στην αρχική ανάρτηση με την οποία ανέλυε τα προβλήματα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Βερχόβνα Ράντα (το ουκρανικό κοινοβούλιο) ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου αριθ. 13260, το οποίο αυξάνει την ποινική ευθύνη των στρατιωτών για ανυπακοή. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την επαναφορά της ποινικής ευθύνης για αδικαιολόγητη απουσία και λιποταξία.