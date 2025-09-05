Κάνει… πλάκα η Εθνική: 4-0 κόντρα στη Λευκορωσία – Ολα τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου (vids)
Η Εθνική κάνει... πάρτι απέναντι στη Λευκορωσία και προσφέρει πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν την αναμέτρηση.
Μια εκπληκτική Εθνική έχει παρουσιαστεί στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν καταιγιστικό από την αρχή μέχρι το φινάλε του πρώτου 45λέπτου, έχοντας καταφέρει να προηγείται ήδη με 4-0 στο ματς.
Το σκορ άνοιξε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κυκλοφορεί πολύ γρήγορα την μπάλα, τον Παυλίδη να μπαίνει στην περιοχή να γυρίζει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και τον νεαρό μεσοεπιθετικό να κάνει το 1-0 μόλις στο 3′.
Δείτε το 1-0:
Στο 17′ ο Καρέτσας έγινε, από εκτελεστής, δημιουργός και με τρομερή σέντρα βρήκε τον Παυλίδη που με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της «γαλανόλευκης».
Τέσσερα λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Τάσου Μπακασέτα να χριστεί κόρνερ, με τον έμπειρο μέσο να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο τέρμα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Το 4-0 του πρώτου μέρους διαμόρφωσε ο Δημήτερης Κουρμπέλης που πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μπακασέτα, η μπάλα κόντραρε και σε έναν αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα στο 36′.
