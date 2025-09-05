«What do you want φίλε;» – Γιατί εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με τον Αλντάμα (vid)

Η Ελλάδα έσπασε την «κατάρα» με τους Ισπανούς (86-90) και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025, αφήνοντας το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο εκτός της φάσης νοκ άουτ για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε την ομάδα του να πραγματοποιεί ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, ενώ στο φινάλε είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να δίνει την πρωτιά στη γαλανόλευκη σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.

Στο παιχνίδι επικράτησαν εντάσεις σε διάφορα σημεία, με τις ομάδες να αντιδρούν έντονα στη διαιτησία για τις αποφάσεις της. Όμως τα παράπονα της «Φούρια Ρόχα» δεν έμειναν ασχολίαστα από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος με τη σειρά του τα έβαλε με τους ρέφερι της αναμέτρησης, αλλά και με τον Σάντι Αλντάμα.

Δείτε τι είπε ο Σπανούλης στον Αλντάμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ισπανία

Συγκεκριμένα, στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Σάντι Αλντάμα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ένα φάουλ που έγινε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας άκουσε το σχόλιο του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις και του ζήτησε τον λόγο, ρωτώντας τον τι θέλει.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, η κάμερα τον έπιασε να λέει στον φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις: «What do you want φίλε;», με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ από πίσω να απολαμβάνει τον προπονητή του.