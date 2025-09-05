magazin
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA) αντέδρασε έντονα στο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απαιτούσε την υιοθέτηση κλασικού αρχιτεκτονικού στυλ για τα νέα ομοσπονδιακά κτίρια στις ΗΠΑ. Το διάταγμα αυτό, με τίτλο «Making Federal Buildings Beautiful Again» (Να ξανακάνουμε την ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική όμορφη), προέβλεπε ότι το κλασικό αρχιτεκτονικό στυλ θα ήταν το «προτιμώμενο και προεπιλεγμένο» για τα ομοσπονδιακά κτίρια, εκτός αν υπήρχαν εξαιρετικοί λόγοι για την επιλογή άλλου στυλ.

Το AIA εξέφρασε την ανησυχία της ότι τέτοια διατάγματα περιορίζουν την ελευθερία σχεδιασμού και αγνοούν τις τοπικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων. Η ένωση υποστήριξε ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να αντανακλά την ποικιλία και την ιστορία των ΗΠΑ, και όχι να επιβάλλει ένα ενιαίο στυλ. Το ινστιτούτο αντέτεινε ότι το εν λόγω διάταγμα υπονομεύει την ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που διαχειρίζεται και υποστηρίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κυρίως μέσω της διαχείρισης των δημόσιων κτιρίων και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών (GSA), η οποία προωθεί την ποιότητα και την καινοτομία στον δημόσιο σχεδιασμό.

Το AIA δήλωσε ότι αντιτίθεται στο διάταγμα της κυβέρνησης Τραμπ, επειδή «αντικαθιστά τις στοχευμένες διαδικασίες σχεδιασμού με άκαμπτες απαιτήσεις που θα περιορίσουν τις αρχιτεκτονικές επιλογές». Πρόσθεσε επίσης ότι το διάταγμα θα αφαιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής των κατοίκων της Ουάσιγκτον, D.C., καθώς η κλασική αρχιτεκτονική καθίσταται η νέα «υποχρεωτική προεπιλογή».

Το τελευταίο αυτό σημείο, όπως υποστηρίζει το AIA, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της National Civic Art Society (NCAS) ότι το διάταγμα «θέτει την κυβέρνηση —και τελικά τον αμερικανικό λαό— υπεύθυνο».

Πέρα από τους περιορισμούς στο ύφος, το AIA σημείωσε ότι το διάταγμα θα προσθέσει «γραφειοκρατικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν τα έργα, θα αυξήσουν το κόστος και θα δημιουργήσουν ένα περιττό φράγμα που αποκλείει πολλές ουσιαστικές σχεδιαστικές επιλογές, μεταξύ άλλων ζητημάτων».

Το διάταγμα αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αρχιτεκτονικό κόσμο και πέρα από αυτόν. Ορισμένοι επικριτές υποστήριξαν ότι η επιβολή ενός κλασικού στυλ θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική δήλωση που προάγει μια συγκεκριμένη πολιτιστική ατζέντα. Αντίθετα, άλλοι υπερασπίστηκαν την αξία του κλασικού στυλ ως μέσο για την έμπνευση και την ενίσχυση του δημόσιου χώρου.

Η απάντηση του ΑΙΑ:

«Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA) αντιτίθεται στο εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησης «Making Federal Architecture Beautiful Again», το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει τη χρήση κλασικών αρχιτεκτονικών ρυθμών στον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων. Η οδηγία αυτή αντικαθιστά μια προσεκτική διαδικασία σχεδιασμού με αυστηρές απαιτήσεις που περιορίζουν την αρχιτεκτονική επιλογή.

Το διάταγμα καθιερώνει την κλασική και την παραδοσιακή ως προτιμώμενες αρχιτεκτονικές μορφές για τα ομοσπονδιακά κτίρια. Οποιαδήποτε εναλλακτική θα απαιτεί έγκριση από τον πρόεδρο. Επιπλέον, η απαίτηση για προεδρική ενημέρωση προσθέτει γραφειοκρατικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν τα έργα, θα αυξήσουν το κόστος και θα δημιουργήσουν ένα περιττό περιορισμό που αποκλείει πολλές ουσιαστικές σχεδιαστικές επιλογές. Για τα κτίρια στην Ουάσιγκτον, D.C., η κλασική αρχιτεκτονική καθίσταται η υποχρεωτική προεπιλογή, αφαιρώντας εντελώς τη δυνατότητα τοπικής παρέμβασης.

Κάθε εποχή της αμερικανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχει τιμήσει το παρελθόν ενώ παράλληλα ανταποκρινόταν στις σύγχρονες ανάγκες μέσα από ποικίλες σχεδιαστικές λύσεις. Ο περιορισμός των ομοσπονδιακών επιλογών σε ρυθμούς της αρχαιότητας αγνοεί αυτή τη φυσική εξέλιξη και περιορίζει την ελευθερία μας να δημιουργούμε κτίρια που πραγματικά εξυπηρετούν τις σύγχρονες κοινότητες.

Οι Κατευθυντήριες Αρχές της GSA για την Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική έχουν καθοδηγήσει με επιτυχία τον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων εδώ και έξι δεκαετίες, αποδίδοντας κτίρια λειτουργικά, οικονομικά και κατάλληλα για το περιβάλλον τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την αριστεία του σχεδιασμού. Το AIA, επομένως, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το εκτελεστικό διάταγμα και να επικεντρωθεί αντί σε αυτό στην ενίσχυση και την επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Αρχών της GSA, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και τις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως το κάνουν επί σχεδόν έναν αιώνα.

Τα ομοσπονδιακά κτίρια πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα της κοινότητας και της περιοχής, διατηρώντας υψηλά πρότυπα σχεδιασμού. Η Αμερική αξίζει ομοσπονδιακά κτίρια που θα εμπνέουν και θα εξυπηρετούν τις κοινότητες μέσω άριστου σχεδιασμού που σέβεται τόσο την κληρονομιά μας όσο και το μέλλον μας. Η τοπική συμμετοχή πρέπει να παραμείνει κεντρική στον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων, επιτρέποντας στις κοινότητες την ελευθερία να διαμορφώνουν δομές που θα τις υπηρετούν για τις επόμενες γενιές.»

*Με πληροφορίες από: The Architect’s Newspaper

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
