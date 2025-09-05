Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA) αντέδρασε έντονα στο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απαιτούσε την υιοθέτηση κλασικού αρχιτεκτονικού στυλ για τα νέα ομοσπονδιακά κτίρια στις ΗΠΑ. Το διάταγμα αυτό, με τίτλο «Making Federal Buildings Beautiful Again» (Να ξανακάνουμε την ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική όμορφη), προέβλεπε ότι το κλασικό αρχιτεκτονικό στυλ θα ήταν το «προτιμώμενο και προεπιλεγμένο» για τα ομοσπονδιακά κτίρια, εκτός αν υπήρχαν εξαιρετικοί λόγοι για την επιλογή άλλου στυλ.

Το AIA εξέφρασε την ανησυχία της ότι τέτοια διατάγματα περιορίζουν την ελευθερία σχεδιασμού και αγνοούν τις τοπικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων. Η ένωση υποστήριξε ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να αντανακλά την ποικιλία και την ιστορία των ΗΠΑ, και όχι να επιβάλλει ένα ενιαίο στυλ. Το ινστιτούτο αντέτεινε ότι το εν λόγω διάταγμα υπονομεύει την ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που διαχειρίζεται και υποστηρίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κυρίως μέσω της διαχείρισης των δημόσιων κτιρίων και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών (GSA), η οποία προωθεί την ποιότητα και την καινοτομία στον δημόσιο σχεδιασμό.

Το AIA δήλωσε ότι αντιτίθεται στο διάταγμα της κυβέρνησης Τραμπ, επειδή «αντικαθιστά τις στοχευμένες διαδικασίες σχεδιασμού με άκαμπτες απαιτήσεις που θα περιορίσουν τις αρχιτεκτονικές επιλογές». Πρόσθεσε επίσης ότι το διάταγμα θα αφαιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής των κατοίκων της Ουάσιγκτον, D.C., καθώς η κλασική αρχιτεκτονική καθίσταται η νέα «υποχρεωτική προεπιλογή».

Το τελευταίο αυτό σημείο, όπως υποστηρίζει το AIA, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της National Civic Art Society (NCAS) ότι το διάταγμα «θέτει την κυβέρνηση —και τελικά τον αμερικανικό λαό— υπεύθυνο».

Πέρα από τους περιορισμούς στο ύφος, το AIA σημείωσε ότι το διάταγμα θα προσθέσει «γραφειοκρατικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν τα έργα, θα αυξήσουν το κόστος και θα δημιουργήσουν ένα περιττό φράγμα που αποκλείει πολλές ουσιαστικές σχεδιαστικές επιλογές, μεταξύ άλλων ζητημάτων».

Το διάταγμα αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αρχιτεκτονικό κόσμο και πέρα από αυτόν. Ορισμένοι επικριτές υποστήριξαν ότι η επιβολή ενός κλασικού στυλ θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική δήλωση που προάγει μια συγκεκριμένη πολιτιστική ατζέντα. Αντίθετα, άλλοι υπερασπίστηκαν την αξία του κλασικού στυλ ως μέσο για την έμπνευση και την ενίσχυση του δημόσιου χώρου.

Η απάντηση του ΑΙΑ:

«Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA) αντιτίθεται στο εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησης «Making Federal Architecture Beautiful Again», το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει τη χρήση κλασικών αρχιτεκτονικών ρυθμών στον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων. Η οδηγία αυτή αντικαθιστά μια προσεκτική διαδικασία σχεδιασμού με αυστηρές απαιτήσεις που περιορίζουν την αρχιτεκτονική επιλογή.

Το διάταγμα καθιερώνει την κλασική και την παραδοσιακή ως προτιμώμενες αρχιτεκτονικές μορφές για τα ομοσπονδιακά κτίρια. Οποιαδήποτε εναλλακτική θα απαιτεί έγκριση από τον πρόεδρο. Επιπλέον, η απαίτηση για προεδρική ενημέρωση προσθέτει γραφειοκρατικά εμπόδια που θα καθυστερήσουν τα έργα, θα αυξήσουν το κόστος και θα δημιουργήσουν ένα περιττό περιορισμό που αποκλείει πολλές ουσιαστικές σχεδιαστικές επιλογές. Για τα κτίρια στην Ουάσιγκτον, D.C., η κλασική αρχιτεκτονική καθίσταται η υποχρεωτική προεπιλογή, αφαιρώντας εντελώς τη δυνατότητα τοπικής παρέμβασης.

Κάθε εποχή της αμερικανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχει τιμήσει το παρελθόν ενώ παράλληλα ανταποκρινόταν στις σύγχρονες ανάγκες μέσα από ποικίλες σχεδιαστικές λύσεις. Ο περιορισμός των ομοσπονδιακών επιλογών σε ρυθμούς της αρχαιότητας αγνοεί αυτή τη φυσική εξέλιξη και περιορίζει την ελευθερία μας να δημιουργούμε κτίρια που πραγματικά εξυπηρετούν τις σύγχρονες κοινότητες.

Οι Κατευθυντήριες Αρχές της GSA για την Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική έχουν καθοδηγήσει με επιτυχία τον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων εδώ και έξι δεκαετίες, αποδίδοντας κτίρια λειτουργικά, οικονομικά και κατάλληλα για το περιβάλλον τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την αριστεία του σχεδιασμού. Το AIA, επομένως, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το εκτελεστικό διάταγμα και να επικεντρωθεί αντί σε αυτό στην ενίσχυση και την επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Αρχών της GSA, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και τις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως το κάνουν επί σχεδόν έναν αιώνα.

Τα ομοσπονδιακά κτίρια πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα της κοινότητας και της περιοχής, διατηρώντας υψηλά πρότυπα σχεδιασμού. Η Αμερική αξίζει ομοσπονδιακά κτίρια που θα εμπνέουν και θα εξυπηρετούν τις κοινότητες μέσω άριστου σχεδιασμού που σέβεται τόσο την κληρονομιά μας όσο και το μέλλον μας. Η τοπική συμμετοχή πρέπει να παραμείνει κεντρική στον σχεδιασμό των ομοσπονδιακών κτιρίων, επιτρέποντας στις κοινότητες την ελευθερία να διαμορφώνουν δομές που θα τις υπηρετούν για τις επόμενες γενιές.»

*Με πληροφορίες από: The Architect’s Newspaper