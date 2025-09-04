Απίστευτο: Ποδοσφαιριστής χαστούκισε γυναίκα διαιτητή στην Κολομβία (vid)
Χαμός στην Κολομβία με ποδοσφαιριστή να χαστουκίζει γυναίκα διαιτητή επειδή του έβγαλε κόκκινη κάρτα σε αναμέτρηση της Primera C.
Ένα πολύ άσχημο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C της Κολομβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο στάδιο Αρακατάκα, όταν η διαιτητής, Βανέσα Σεμπάγιος, δέχθηκε σωματική επίθεση μετά από μία απόφαση πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβε.
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η ρέφερι της αναμέτρησης πλησίασε προς τον πάγκο του τεχνικού επιτελείου για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή, Μπολίβαρ. Ο παίκτης, εξοργισμένος, αντέδρασε χτυπώντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια πράξη βίας που σόκαρε τους παρευρισκομένους.
Δείτε το βίντεο στην Κολομβία
SE SALIÓ DE LA ROPA
La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, «tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión». Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa
— Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025
Όπως αναφέρουν μάλιστα οι μάρτυρες του θλιβερού γεγονότος, χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη διαιτητή ώστε να μην αντιδράσει.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο του αθλητισμού.
