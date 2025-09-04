BHMAGAZINO: Εντυπωσιάζει ο Τζουντ Λο ως Πούτιν και κλέβει τις εντυπώσεις

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, έρχεται με πρόσωπα, ιστορίες και αποκαλύψεις που συναρπάζουν.

Στο εξώφυλλο, ο Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλαντίμιρ Πούτιν και κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ, που έκανε αίσθηση στη Βενετία και αναμένεται με ανυπομονησία στις αίθουσες όλου του κόσμου.

Στις σελίδες του τεύχους, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξετυλίγει την πορεία ενός αιώνα, από τα πρώτα της βήματα έως τη σημερινή της ακτινοβολία.

Ο Γιάννης Καλπούζος ανοίγει την πόρτα στο συγγραφικό του άβατο, μιλώντας για τον «Μεθυστή» και τις αλήθειες που κρύβονται μέσα στη λογοτεχνία.

Η μόδα συναντά την απόλαυση της ζωής μέσα από τον φακό του Simon Porte Jacquemus, του πιο επιδραστικού και «ινσταγκραμικού» σχεδιαστή της εποχής.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό βάρος της ιστορίας φωτίζεται μέσα από την πτώση της λάμψης των Κένεντι, με τον Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι τζούνιορ να προκαλεί θύελλες και αντιπαραθέσεις.

Ταξιδεύουμε στη Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, μια πόλη με τρυφερή μελαγχολία και βαρύ ιστορικό φορτίο, αλλά και στη μακρινή Νέα Καληδονία, ένα φυσικό εργαστήριο με ενδημικά φυτά, σπάνια πουλιά και έναν κοραλλιογενή ύφαλο που κόβει την ανάσα.

Αυτή την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, το BHMAgazino προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι σε πρόσωπα, τόπους και ιδέες που καθορίζουν τον κόσμο μας. Μαζί με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.