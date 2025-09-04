Πάτρικ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο γιος του νομπελίστα Έρνεστ Χέμινγουεϊ

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, γιος του νομπελίστα Έρνεστ Χέμινγουεϊ και κεντρική μορφή στη διαχείριση και διάδοση του έργου του διάσημου συγγραφέα, πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στο Μποζμάν της Μοντάνα, σε ηλικία 97 ετών.

Γεννημένος το 1928 στο Κάνσας Σίτι, ο Πάτρικ ήταν ο δεύτερος γιος του Έρνεστ και της δημοσιογράφου Πωλίν Φάιφερ. Σπούδασε Ιστορία και Λογοτεχνία στο Χάρβαρντ, προτού χαράξει τη δική του πορεία μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έζησε στην Ανατολική Αφρική, κυρίως στην Τανζανία, όπου δραστηριοποιήθηκε ως επαγγελματίας κυνηγός σαφάρι και αργότερα ως εκπαιδευτής σε προγράμματα διατήρησης άγριας ζωής του ΟΗΕ. Η εμπειρία του στην Αφρική τον καθόρισε, συνδέοντας τον μύθο του ονόματος Χέμινγουεϊ με τοπία και αφηγήσεις που θύμιζαν τα ίδια τα βιβλία του πατέρα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ernest Hemingway Official (@ernest.hemingway.official)

«Πρέπει να γνωρίζω το έργο του πατέρα μου ώστε να το υπηρετώ σωστά»

Από τη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μοντάνα, αναλαμβάνοντας σταδιακά τη διαχείριση της λογοτεχνικής περιουσίας του Έρνεστ. Ως εκτελεστής της διαθήκης του, ο Πάτρικ επέβλεψε νέες εκδόσεις έργων όπως το «Αποχαιρετισμός στα όπλα» και το «Μια κινητή γιορτή», με διορθώσεις και πρόσθετα σχόλια. Η σημαντικότερη όμως συμβολή του ήταν η έκδοση, το 1999, του «True at First Light», ενός έργου που βασίστηκε σε αδημοσίευτο χειρόγραφο από σαφάρι στην Κένυα. Αν και περικόπηκε σχεδόν στο μισό, το βιβλίο ήταν «δίκοπο μαχαίρι» για τον εκδοτικό χώρο, με τους επικριτές να διχάζονται ανάμεσα σε όσους μίλησαν για «εκμετάλλευση του ονόματος» και σε όσους αναγνώρισαν την προσπάθειά του να κρατήσει ζωντανή τη φωνή του Έρνεστ.

Ο ίδιος αντιμετώπιζε με ψυχραιμία τις αντιδράσεις. «Διαβάζω συχνά τον πατέρα μου για επαγγελματικούς λόγους», είχε δηλώσει στο NPR. «Πρέπει να γνωρίζω το έργο του ώστε να το υπηρετώ σωστά».

Η οικογένεια Χέμινγουεϊ έχει σημαδευτεί από αλλεπάλληλες τραγωδίες — αυτοκτονίες, εξαρτήσεις και πρόωρους θανάτους. Ο Πάτρικ, παρά τις προσωπικές απώλειες, κατάφερε να σταθεί με σταθερότητα και να προσφέρει συνέχεια σε ένα όνομα που «σφράγισε» τον 20ό αιώνα. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε μία κόρη, τη Μίνα Χέμινγουεϊ.

Ο εγγονός του, Πάτρικ Χέμινγουεϊ Άνταμς, τον περιέγραψε ως «παράδοξο άνθρωπο, με ψυχή ονειροπόλου του παλιού κόσμου και μυαλό αυστηρά επιστημονικό».