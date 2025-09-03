Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στο Politico για το ζήτημα της συμμετοχής των ισραηλινών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις πιέσεις που δέχεται η Ομοσπονδία λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ρωσίας, η οποία παραμένει αποκλεισμένη εδώ και τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Τσέφεριν εμφανίστηκε πιο διστακτικός: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού των αθλητών. Τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής απέναντι στην κυβέρνησή του για να σταματήσει τον πόλεμο; Είναι πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε o Τσέφεριν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όμως, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα: «Αυτό που συμβαίνει στους αμάχους με πονάει προσωπικά, με σκοτώνει. Δεν μπορείς να βλέπεις ακόμη τέτοιες εικόνες».

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Σλοβένος πρόεδρος της UEFA υπενθύμισε ότι η τιμωρία ισχύει από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τόνισε ότι δεν διαφαίνεται άμεση αλλαγή: «Η αποβολή των ρωσικών ομάδων κρατάει εδώ και τρία χρόνια και μισό. Ο πόλεμος τελείωσε; Δεν τελείωσε. Οπότε, προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν εξελίξεις».

Με αυτήν τη στάση, η UEFA διατηρεί το εμπάργκο στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοικτό το κεφάλαιο του Ισραήλ, τονίζοντας τη δυσκολία να ληφθούν μέτρα που θα τιμωρούσαν αθλητές για αποφάσεις κυβερνήσεων.