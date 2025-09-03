Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στο Politico για το ζήτημα της συμμετοχής των ισραηλινών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις πιέσεις που δέχεται η Ομοσπονδία λόγω του πολέμου στη Γάζα.
Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ρωσίας, η οποία παραμένει αποκλεισμένη εδώ και τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Τσέφεριν εμφανίστηκε πιο διστακτικός: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού των αθλητών. Τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής απέναντι στην κυβέρνησή του για να σταματήσει τον πόλεμο; Είναι πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε o Τσέφεριν χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, όμως, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα: «Αυτό που συμβαίνει στους αμάχους με πονάει προσωπικά, με σκοτώνει. Δεν μπορείς να βλέπεις ακόμη τέτοιες εικόνες».
Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Σλοβένος πρόεδρος της UEFA υπενθύμισε ότι η τιμωρία ισχύει από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τόνισε ότι δεν διαφαίνεται άμεση αλλαγή: «Η αποβολή των ρωσικών ομάδων κρατάει εδώ και τρία χρόνια και μισό. Ο πόλεμος τελείωσε; Δεν τελείωσε. Οπότε, προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν εξελίξεις».
Με αυτήν τη στάση, η UEFA διατηρεί το εμπάργκο στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοικτό το κεφάλαιο του Ισραήλ, τονίζοντας τη δυσκολία να ληφθούν μέτρα που θα τιμωρούσαν αθλητές για αποφάσεις κυβερνήσεων.
