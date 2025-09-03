3 Σεπτέμβρη 2025. 51 χρόνια από τη ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο Ζάππειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος για το δημογραφικό μόλις λίγες ημέρες πριν την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κάθε χρόνο, στα γενέθλια του Κινήματος δίνουν το «παρών» ιστορικά στελέχη, οι πρώην πρόεδροι, μέλη και φίλοι του κόμματος. Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στο βήμα για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εκδήλωση αυτή σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τύπου, όπου τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «πυροβολούν» το κυβερνητικό στρατόπεδο, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ, έχει ειδικό βάρος για την επικοινωνιακή και προγραμματική «αντεπίθεση» του κόμματος ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, από τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… Κίνας. Σημειωτέον ότι, η Χαριλάου Τρικούπη είχε ενημερωθεί εδώ και μέρες για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού.

Ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της 80ης επετείου από τη λήξη του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης. Μετά την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, ο κ. Παπανδρέου, θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα, που παραθέτει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Σι Τζι Πινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός σε δήλωσή του στο in χαρακτήρισε το ιδρυτικό κείμενο της 3ης Σεπτεμβρίου ένα «μανιφέστο ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας», που έθεσε τρεις θεμελιώδεις αρχές «Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση».