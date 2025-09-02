Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.

«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.

Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικες εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.

Τρεις τραυματίες στη Ροστόφ στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone – 320 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα διαμερίσματά τους, μετά από επίθεση με drone από την Ουκρανία στην περιοχή Ροστόφ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram, προσθέτοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως υπάρχουν τρεις –ελαφρά– τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Σε διαμέρισμα, βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone και «προληπτικά» αποφασίστηκε «320 ένοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα», εξήγησε.

«Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε ο Σλιούσαρ. «Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτηρίου».

Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες και ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές στην περιοχή.