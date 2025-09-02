Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία
- «Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
- Μπρα ντε φερ Τραμπ με Ινδία για τους δασμούς
- Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα
- Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.
«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.
Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικες εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.
Τρεις τραυματίες στη Ροστόφ στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone – 320 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
Περισσότεροι από 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα διαμερίσματά τους, μετά από επίθεση με drone από την Ουκρανία στην περιοχή Ροστόφ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram, προσθέτοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως υπάρχουν τρεις –ελαφρά– τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.
Σε διαμέρισμα, βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone και «προληπτικά» αποφασίστηκε «320 ένοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα», εξήγησε.
«Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε ο Σλιούσαρ. «Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτηρίου».
Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες και ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές στην περιοχή.
- «Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
- «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»: Συνεχίζονται για 2η χρονιά στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου
- «Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
- Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
- Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους
- Έτσι η δουλειά μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις