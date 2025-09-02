Γιατροί από το Ισραήλ μπλόκαραν έναν κεντρικό δρόμο στο Τελ Αβίβ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X και επαληθεύτηκε από την υπηρεσία επιβεβαίωσης γεγονότων Sanad του Al Jazeera δείχνει την ομάδα των διαδηλωτών να εμποδίζει την κυκλοφορία, να κρατά πλακάτ και να φωνάζει τα αιτήματά της.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα των γιατρών επισημαίνει ότι βρισκόταν εκεί «για να εκπληρώσει την επαγγελματική της ευθύνη και να απαιτήσει το πιο σημαντικό πράγμα για την επούλωση του κράτους του Ισραήλ. Να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιστρέψουν όλοι στο σπίτι τους».

Δείτε σχετικό βίντεο:

קרדיט: ידין גלעדי. pic.twitter.com/gscJzNj3nW — סשימי תבורי 🎗✊ (@Guitaryahu) September 2, 2025

Τουλάχιστον 40 οι νεκροί Παλαιστίνιοι μετά από νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Ο Τάρεκ Αμπού Αζούμ, που μεταδίδει για το Al Jazeera από την Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, τονίζει ότι το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τις επιθέσεις του. Στην πόλη της Γάζας ο ισραηλινός στρατός προωθείται στο κέντρο της από διαφορετικές κατευθύνσεις, αφήνοντας πίσω του ερείπια που δεν μπορούν να κατοικηθούν ξανά.

Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τώρα, ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους.

Άλλοι 13 νεκροί από πείνα, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχουν πεθάνει «εξαιτίας της πείνας και της ασιτίας, τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Έτσι, οι νεκροί από πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν φτάσει τους 361, ανάμεσά τους 130 παιδιά.