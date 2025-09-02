MEGA Σαββατοκύριακο: Πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου
Το MEGA Σαββατοκύριακο επιστρέφει στις 6 Σεπτεμβρίου στις 05.40, με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα.
Η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, αξίες που το κοινό αναγνωρίζει και εμπιστεύεται εδώ και πέντε χρόνια.
Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, να καταγράφει τις αγωνίες τους και να δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.
Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια.
