Η τρίμηνη αναστολή πρόσβασης στο άσυλο που επέβαλε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης έχει προκαλέσει, εκτός από τις έντονες αντιδράσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων που μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Με απόφαση που έλαβε την Παρασκευή, το ΕΔΔΑ υποχρεώνει την Ελλάδα να μην προχωρήσει στην απέλαση τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα εάν πρώτα δεν υποβάλουν αίτημα ασύλου.

Η έκδοση των ασφαλιστικών μέτρων από το ΕΔΔΑ, αφού οι πρόσφυγες κινήθηκαν νομικά, είναι παρόμοια με την απόφαση του ΕΔΔΑ στις 14 Αυγούστου κατά της απέλασης οκτώ Σουδανών.

Για τους τέσσερις μάλιστα εξ αυτών εκδόθηκε στη συνέχεια προσωρινή διαταγή και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της απέλασής τους.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της οργάνωσης «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) που γνωστοποιεί την απόφαση του ΕΔΔΑ «η πρόσβαση στο άσυλο και στη νομική συνδρομή είναι αναφαίρετες και αυτονόητες εγγυήσεις για όλες και για όλους».

Η ανακοίνωση:

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε νέα διαταγή ασφαλιστικών μέτρων στις 29 Αυγούστου, υποδεικνύοντας στην Ελληνική Κυβέρνηση να μην απελάσει τέσσερις πρόσφυγες από την Ερυθραία που κρατούνται στο κέντρο κράτησης Αμυγδαλέζας από τα μέσα Ιουλίου, προτού τους δοθεί πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου.

Οι τέσσερις πρόσφυγες εκπροσωπούνται από την Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) και έχουν υποβάλει αιτήματα ασύλου, τα οποία ωστόσο δεν δέχονται να καταγράψουν οι ελληνικές αρχές, επικαλούμενες την τρίμηνη αναστολή της πρόσβασης στο άσυλο που ισχύει από τα μέσα Ιουλίου. Οι προσφυγές τους κατά των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος τους, στις οποίες επανέλαβαν τον κίνδυνο που διατρέχουν σε περίπτωση απέλασής τους, κρίθηκαν εκπρόθεσμες και απορρίφθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία χωρίς να εξεταστούν.

Η διαταγή ασφαλιστικών μέτρων του ΕΔΔΑ αποτελεί κρίσιμο και απαραίτητο δίχτυ προστασίας για τους ανθρώπους, μέχρι να καταγραφούν και να εξεταστούν τα αιτήματά τους για άσυλο στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε το ΕΔΔΑ στις 14 Αυγούστου στην υπόθεση οκτώ Σουδανών προσφύγων στους οποίους έχει επίσης εφαρμοστεί η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο. Για τέσσερις από αυτούς, ακολούθησε προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που απαγορεύει την απέλασή τους μέχρι να εκδικαστούν οι αιτήσεις αναστολής που έχουν ασκήσει κατά των αποφάσεων επιστροφής τους. Για τους άλλους τέσσερις, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, εξετάζοντας τις αντιρρήσεις τους κατά της διοικητικής κράτησης υπό την οποία τελούν, απαγόρευσε την απομάκρυνσή τους από το ελληνικό έδαφος μέχρι να καταγραφούν και εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους.

Η πρόσβαση στο άσυλο και στη νομική συνδρομή είναι αναφαίρετες και αυτονόητες εγγυήσεις για όλες και για όλους. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της νομιμότητας και του κράτους δικαίου.