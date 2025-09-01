sports betsson
Η Aegean Regatta 2025 αποχαιρέτησε από τη Μυτιλήνη το Αιγαίο Πέλαγος
Σπορ 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:18

Η Aegean Regatta 2025 αποχαιρέτησε από τη Μυτιλήνη το Αιγαίο Πέλαγος

Με μία υπέροχη τελετή πλημμυρισμένη από αγάπη για τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα και το Αιγαίο Πέλαγος, έπεσε στην πλατείας Σαπφούς στη Μυτιλήνη, η αυλαία της Aegean Regatta 2025.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Spotlight

Ολοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια στην άψογη οργάνωση του αγώνα, τη εξαιρετική φιλοξενία των κατοίκων στα νησιά – σταθμούς και την απαράμιλλη ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης μιλώντας στην Τελετή Λήξης, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του αρμόδιου Υφυπουργού κου Στέφανου Γκίκα, ευχαρίστησε τους ιστιοπλόους που όλα αυτά χρόνια αγκαλιάζουν την Aegean Regatta, την επιτροπή Αγώνα για την αξιοθαύμαστη δουλειά της, τους συνδιοργανωτές Ομίλους, τους Δήμους Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Μυτιλήνης για τη συνεργασία και τέλος τους κατοίκους των νησιών που επέδειξαν μία μοναδική διάθεση φιλοξενίας. Επίσης αναφέρθηκε στα οφέλη της Aegean Regatta στην τόνωση των ακριτικών νησιών, στην επαφή των ιστιοπλόων από διαφορετικά μέρη, αλλά και στην ευκαιρία που δίνεται στα πληρώματα να γνωρίσουν τον νησιώτικο πολιτισμό. Και κατέληξε λέγοντας: «Του χρόνου η Aegean Regatta θα ξεκινήσει συμβολικά από τη Βολισσό Χίου, μία περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές.»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας έδωσε συγχαρητήρια σε όλες και όλους που συμμετείχαν στην Aegean Regatta, όχι μόνο ως μέλη πληρωμάτων με τα σκάφη τους, αλλά και στη διοργάνωση και τόνισε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης, θα στηρίζει σταθερά κάθε δράση, που αναδεικνύει τον τόπο, την παράδοση και τις ομορφιές του.Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος ευχαρίστησε τα πληρώματα για τη συμμετοχή και ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου.

Στο αγωνιστικό μέρος της Aegean Regatta, η μάχη στην Class 1 κρίθηκε στην τελευταία ιστιοδρομία που έγινε στη Μυτιλήνη με το Baximus του Θανάση Μπαξεβάνη να παίρνει την πρωτιά και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, από το έτερο Θεσσαλονικιό σκάφος, το Ιnvictus – Katopsis Construction. Στις άλλες κατηγορίες η Αnataloussa Αfroditi, το Dragon και το Athos διατήρησαν το προβάδισμα που είχαν από την αρχή και πήραν τη νίκη.

Tα τελικά αποτελέσματα της Aegean Regatta:

Class 1

1 Baximus (Ο.Φ.Θ) με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvictus – Katopsis Construction(Ο.Φ.Θ)  με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Hakuna Matata (Ν.Ο.Θ.Α.Κ.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σοφιτσή

Class 2

1 Αnateloussa Afroditi (Ν.Ο.Θ) με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Μeliploe (Ν.Ο.Β.Α.)  με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

3 Astrapi (Ν.Ο.Θ.) με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

Class 3

1 Dragon (Ν.Ο.Χίου) με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

2 Ιsidoros (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό

3 Das Boot (Α.Σ.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά

NonSpinnaker/HSF

1 Αthos (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.)με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

2 Bo Braya (AZ Yaghting) με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

3 Mayflower με κυβερνήτη τη Janita Marolia

Τα αποτελέσματα στην τελευταία inshore ιστιοδρομία που έγινε έξω από τη Μυτιλήνη είναι:

Class 1

1 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvictus – Katopsis Construction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Vorras με κυβερνήτη τον Δημήτρη Kαραγιάννη

Class 2

1 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

3 Astrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

Class 3

1 Das Boot με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά

2 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

3 Maria Galante με κυβερνήτη τον Γιώργο Τριανταφύλλου

Non-Spinnaker/HSF

1 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

2 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

3 Sutton Bonington με κυβερνήτη τον Στέλιο Σπανιόλα

Μετά τις απονομές, ακολούθησε μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα Efapax στην πλατεία Σαπφούς, με πολύ κέφι, ενθουσιασμό και συζητήσεις για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα. Ολοι οι ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού για το 2026 και ένα νέο ταξίδι στις ομορφιές του Αιγαίου Πελάγους.

Η Aegean Regatta 2025 ξεκίνησε από τη Μύρινα της Λήμνου, συνέχισε στον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι τη Λέσβου για να καταλήξει στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την αγωνιστική πλευρά με τη γνωριμία του πολιτισμού και των παραδόσεων των νησιών – σταθμών του αγώνα, σε μια διοργάνωση που έκλεισε 24 χρόνια.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
