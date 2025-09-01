Η γη της ελιάς – Ο επίλογος: Έξι νέα συναρπαστικά teaser λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα

Η συναρπαστική συνέχεια της αγαπημένης παραγωγής του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Μετά το πρώτο, καθηλωτικό trailer της σειράς, έξι νέα teaser εντείνουν την αγωνία των τηλεθεατών, που περιμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα του Ε’ κύκλου. Τα σύντομα αυτά βίντεο προϊδεάζουν το κοινό για τις δραματικές εξελίξεις, τις ανατροπές και τις συγκρούσεις που θα κυριαρχήσουν στον νέο κύκλο.

Κάθε ένα αποκαλύπτει μια νέα διάσταση της ιστορίας, καθώς οι χαρακτήρες της σειράς θα βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Βεντέτα

Τιμωρία

Αθωότητα

Απειλή

Ομηρία

Εκδίκηση