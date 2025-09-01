Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος τους στην Κύπρο

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ με την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ, η οποία είναι χορεύτρια, το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Ο λαμπερός γάμος στην Κύπρο

Το ζευγάρι, μετά από πολλά χρόνια σχέσης, παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας στην Κύπρο. Τηρώντας τα έθιμα του τόπου, ο γάμος έγινε παραδοσιακά και πολλές φωτογραφίες ανέβηκαν στο Instagram από τους φίλους τους.

Αμέσως μετά το το μυστήριο, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τους προσκεκλημένους να πετούν ρύζι.

Το γαμήλιο πάρτι

Παράλληλα ακολούθησε γαμήλιο πάρτι για όλους τους καλεσμένους, με τον χορό του Στέφανου Μιχαήλ και της Νάταλι Κάτερ να «κλέβει» τις εντυπώσεις.

«Περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα… και εκεί μας περιμένει η αρχή», έγραψε συγκινημένος ο Στέφανος Μιχαήλ στα social media.

Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Μαζί 5 χρόνια

Σε δηλώσεις του έναν περίπου χρόνο πριν ο Στέφανος Μιχαήλ είχε αποκαλύψει για τη Νάταλι Κάτερ:

«Είμαστε 5 χρόνια μαζί με τη Νάταλι Κάτερ. Είναι στα σχέδια η δημιουργία οικογένειας, έρχεται σιγά σιγά κι αυτό. Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά πλέον με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας.

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία, έχουμε δυστυχώς αφοσιωθεί πάνω στην οθόνη.

Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα. Βλέπω πράγματα να συμβαίνουν σε οικογένειες που δεν μου αρέσουν. Δεν μπορείς να είσαι πάνω από το παιδί να το ελέγχεις».