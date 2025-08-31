sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Μπάσκετ 31 Αυγούστου 2025 | 00:12

Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ

Με καλάθι του Τζόρνταν Λόιντ στα 13″ πριν το τέλος, η Πολωνία νίκησε με 66-64 το Ισραήλ και οδεύει προς την επόμενη φάση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Νίκη που ουσιαστικά ισοδυναμεί με πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ πέτυχε η Πολωνία. Μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της στη «Σπόντεκ Αρένα» του Κατοβίτσε, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς επικράτησε 66-64 του Ισραήλ σε «θρίλερ» που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Έτσι, πέτυχε το «2 στα 2» στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν πλέον 1 νίκη και 1 ήττα.

Στο πρώτο ημίχρονο η ροή του αγώνα έδειχνε ότι η Πολωνία είχε τον απόλυτο έλεγχο. Με τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Πονίτκα σε εξαιρετική κατάσταση, εξασφάλισε διψήφια διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια στο +11 (37-26). Στις αρχές της 3ης περιόδου με τρίποντο του Πλούτα το σκορ έγινε 40-26 (31΄) και ακριβώς εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση διαρκείας των Ισραηλινών.

Μείωσαν στους 8 στο 35΄ (48-40) και κράτησαν τους Πολωνούς χωρίς σκορ για πέντε… ολόκληρα λεπτά! Έτσι στο 30΄ το σκορ είχε γίνει 48-51 με σερί 11-0 και τον Αβντίγια να κάνει «θαύματα» στο παρκέ.

Στην τελευταία περίοδο έγινε ματς για γερά νεύρα, με το προβάδισμα να εναλάσσεται διαρκώς και τις δύο ομάδες να μπαίνουν στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα «στα ίσια» 64-64. Ο Λόιντ έγραψε το 66-64, ο Αβντίγια αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και η νίκη κατέληξε σε πολωνικά «χέρια».

Ο Λόιντ «έσπασε τα κοντέρ» με 27 πόντος (5/8 τρίποντα), 6ρ., 4ασ. και ο Πονίτκα είχε 16 πόντους (2/6 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ. Ο ΝΒΑερ Αβντίγια έκανε τα πάντα (27π., 9ρ., 5ασ., 2κλ., 2 μπλοκ) εκτός απο το τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 37-26, 48-51, 66-64

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης*

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλτσιτς): Πλούτα 5 (1/4 τρίπονρα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπαλτσερόφσκι 3 (5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σοκολόφσκι 7 (1/4 τρίποντα), Λόιντ 27 (5/9 δίποντα, 5.8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πονίτκα 16 (2/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Ντζιέβα, Γκίελο, Λαζίνσκι, Ολένιτζακ 8 (7 ριμπάουντ), Ζολνιέρεβιτζ.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 10 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σόρκιν 9, Τιμόρ 2, Μαντάρ 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα), Λεβί, Μπουργκ, Γκινάτ 10 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζούσμαν 3 (1), Παλατίν.

googlenews

