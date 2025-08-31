Μουσικός Σεπτέμβρης στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος: Όλες οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

Ο Σεπτέμβριος φέρνει στο ΚΠΙΣΝ πολλές και ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις: από την τελευταία, για φέτος, συναυλία της σειράς Parklife Rolling Stones Symphonic με συμφωνικές διασκευές των τραγουδιών των θρυλικών Rolling Stones, ως το διήμερο φεστιβάλ In Orbit που, για έκτη χρονιά, χαρτογραφεί την εναλλακτική μουσική της πόλης σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council.

Και από τις συναυλίες των μαθητών και μαθητριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μέχρι τα Sunset DJ Sets by METAXA, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου προτείνει ήχους και ρυθμούς για όλα τα γούστα, γεμίζοντας κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ με μουσική.

Parklife: Rolling Stones Symphonic

Με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ

Στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, ο διακεκριμένος πιανίστας και συνθέτης Αχιλλέας Γουάστωρ ενώνει τις δυνάμεις του με την ορχήστρα, γεφυρώνοντας τη rock με την κλασική αρμονία προσδίδοντας λυρισμό και εκφραστικότητα στα αξεπέραστα τραγούδια των Stones.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, 21:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επί σκηνής εμφανίζονται οι μουσικοί:

Αχιλλέας Γουάστωρ – πιάνο

Παναγιώτης Ανδρέου – ηλεκτρικό μπάσο

Κώστας Μπαλταζάνης – ηλεκτρική κιθάρα

Ιάσων Γουάστωρ – ντραμς

Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Είσοδος ελεύθερη

3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ

Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες των πέντε Μουσικών Σχολείων Αττικής να λάβουν μέρος στην «3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, 20.00

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.00

Συναυλία Συμφωνικής Μουσικής

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Σάββατο 6 και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 19:30

Συναυλίες Μουσικών Συνόλων

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Είσοδος ελεύθερη

In Orbit X SNFCC Youth Council

Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 20.00

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας και ανάδειξης της εγχώριας εναλλακτικής μουσικής σκηνής, το φεστιβάλ In Orbit αλλάζει χέρια. Την επιμέλεια αναλαμβάνει το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) με στόχο να χαράξει εκ νέου τη μουσική τροχιά της πόλης.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου το In Orbit x SNFCC Youth Council ανοίγει με την aggelina, μια νέα φωνή της alternative pop σκηνής με αυθόρμητο ήχο, ενώ ακολουθούν οι KAPTEN, με ένα set που στήνει ένα ατμοσφαιρικό ηχητικό σύμπαν, όπου afrobeats, soul, hip hop και underground rock μπλέκονται αναπάντεχα.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι The Bonnie Nettles με μια ιδιαίτερη μίξη psychedelic rock και experimental pop επιρροών – ένα ταξίδι κάπου ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.

Η βραδιά κλείνει εκρηκτικά με τo ηλεκτρονικό ντουέτο 3ΜΗΝΕΣ των Agatha & Molyneaux που ισορροπεί ανάμεσα στη lo-fi ευαισθησία και την ενέργεια του club ήχου.

Η δεύτερη μέρα ξεκινά με αυτοσχεδιασμούς και μια αυθεντική, ανεπιτήδευτη μίξη μουσικών ειδών από το Kostas Sidirokastritis Group.

Στη συνέχεια, οι great for healing μπερδεύουν την τζαζ και την ηλεκτρονική μουσική με πειραματικούς ήχους.

Ακολουθούν τα Kadinelia που εμπλουτίζουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική με μπλουζ, rock και ηλεκτρονικά στοιχεία, σε ένα ψυχεδελικό μίγμα όπου η κυκλαδίτικη γκάιντα και η λύρα συναντούν το beatboxing και την κιθάρα.

Το φεστιβάλ κλείνει με tech-folk ήχους από την Billie Kark, σε ένα live όπου η ambient ηλεκτρονική μουσική συνυπάρχει με την παραδοσιακή πολυφωνία και τους ιδιωματισμούς.

Sunset DJ Sets by METAXA

Tετάρτη 3 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.00

Κανάλι

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.