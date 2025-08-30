Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης του Κεμπέκ, στον Καναδά, να ψηφίσει νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή σε δημόσιους χώρους. Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα χαρακτηρίζουν το μέτρο «ανησυχητικό» που στοχοποιεί θρησκευτικές μειονοτικές και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες».

«Όταν θέλεις να προσευχηθείς, πας σε εκκλησία ή τζαμί, όχι σε δημόσιο χώρο» έχει δηλώσει ο Φρανσουά Λεγκό

Ο αρμόδιος υπουργός, Ζαν-Φρανσουά Ρομπέρζ, δήλωσε ότι η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί το φθινόπωρο και ότι η απόφαση για την απαγόρευση ελήφθη λόγω της «αυξανόμενης συχνότητας δημόσιων προσευχών», το οποίο χαρακτήρισε «σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα» που ανησυχεί την κυβέρνηση.

Η εξαγγελία έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του πρωθυπουργού του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα την ενόχλησή του για δημόσιες προσευχές, ιδίως στο Μόντρεαλ. «Το να βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται στον δρόμο, σε δημόσια πάρκα, αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε στο Κεμπέκ. Όταν θέλεις να προσευχηθείς, πας σε εκκλησία ή τζαμί, όχι σε δημόσιο χώρο», είχε πει πέρυσι.

Κεμπέκ: Η αμφιλεγόμενη πολιτική επιλογή της «κοσμικότητας»

Όπως αναφέρει ο Guardian, για περισσότερο από έξι μήνες, η ομάδα Montreal4Palestine οργανώνει διαδηλώσεις κάθε Κυριακή έξω από τη Notre-Dame Basilica στο Μόντρεαλ, οι οποίες περιλαμβάνουν και δημόσια προσευχή. Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει και αντιδιαδηλώσεις.

Québec plans to ban public prayers to bolster secularism Secularism Minister Jean-François Roberge, who previously rejected multiculturalism, announced new legislation this fall. https://t.co/4c8LdD9piw — Rebel News (@RebelNewsOnline) August 29, 2025

Η κυβέρνηση Λεγκό, από την άλλη, έχει κάνει τη «κοσμικότητα» κεντρική πολιτική της επιλογή, με πιο χαρακτηριστικό τον αμφιλεγόμενο Νόμο 21 του 2019. Σύμφωνα με αυτόν απαγορεύεται σε δικαστές, αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους και δασκάλους να φορούν θρησκευτικά σύμβολα στην εργασία τους. Άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως οι οδηγοί λεωφορείων, οι γιατροί και οι κοινωνικοί λειτουργοί, πρέπει μόνο να έχουν ακάλυπτο το πρόσωπό τους.

Το 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο του Κεμπέκ έκρινε ότι ο νόμος παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης και θρησκείας. Ωστόσο, τον επικύρωσε στη βάση της λεγόμενης «ρήτρας εξαίρεσης» που επιτρέπει σε κυβερνήσεις να παρακάμπτουν προσωρινά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι σαφές αν η επερχόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση δημόσιας προσευχής θα στηριχθεί και πάλι στην ίδια νομική εξαίρεση.

Αντιδράσεις για την απαγόρευση

Το Φόρουμ Μουσουλμάνων Καναδά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αντί να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα, επιλέγει να αστυνομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών» με πολιτικές που «στιγματίζουν κοινότητες, τροφοδοτούν τον αποκλεισμό και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή του Κεμπέκ».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, υπογραμμίζοντας ότι η απαγόρευση θα περιορίσει την ελευθερία θρησκείας, έκφρασης και ειρηνικής συνάθροισης.

Παρά τις αντιδράσεις, η πρωτοβουλία βρίσκει στήριξη σε άλλους πολιτικούς κύκλους. Ο αρχηγός του Parti Québécois, Πολ Σεν-Πιερ Πλαμοντόν, χαρακτήρισε τις δημόσιες προσευχές «ιδιοποίηση δημόσιου χώρου από θρησκευτικούς φονταμενταλιστές» και δεσμεύτηκε να οργανώσει εσωκομματικό δημοψήφισμα για την επίσημη θέση του κόμματός του.

Ο πρώην δημοσιογράφος και γερουσιαστής Αντρέ Πρατ αντέτεινε ότι «οι καθολικοί προσεύχονταν δημόσια για δεκαετίες χωρίς ποτέ να υπάρξουν αντιδράσεις» και ότι «το πραγματικό πρόβλημα είναι όταν οι προσευχές γίνονται από μουσουλμάνους, όπως και η απαγόρευση θρησκευτικών συμβόλων στόχευε ουσιαστικά την μαντήλα».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία ανάγκη για νέα νομοθεσία» και ότι η κίνηση δείχνει μια κυβέρνηση που «απεγνωσμένα προσπαθεί να ανακτήσει χαμένη δημοτικότητα».