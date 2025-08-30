newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

ΚείμενοΜαρία Σιδέρη
Δεκάδες προτάσεις ενόψει της 89ης ΔΕΘ έχουν φτάσει στα χέρια της κυβέρνησης από όλους τους φορείς της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι για άλλη μια φορά προσδοκούν ότι το «καλάθι» θα είναι γεμάτο με πράξεις και όχι με λόγια για την πολυπόθητη ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Κοινή βάση όλων των παραγωγικών φορέων είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης, εξωστρεφούς και ανθεκτικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζει όρους ευημερίας και προόδου για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Σταχυολογώντας από τη σειρά υπομνημάτων που έχουν κατατεθεί σε γενικές γραμμές έξι είναι οι βασικοί άξονες που προβάλλονται: ενεργειακό κόστος, ανθρώπινο δυναμικό, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση, ασφαλιστική και φορολογική σταθερότητα.

Ακριβή μου ενέργεια

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ανταγωνιστικότητά τους πλήττεται σημαντικά από το υψηλό κόστος ενέργειας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) θεωρεί αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών και αξιοποιώντας το νέο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία-CISAF θα εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και στήριξης της προσπάθειας βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στη βιομηχανία.

Κι επισημαίνει ότι  η Ιταλία έχει σχεδιάσει μηχανισμό με τον οποίον «δανείζει», υπό ευνοϊκούς όρους, πράσινη ενέργεια στις βιομηχανίες έντασης για 3 έτη με σταθερή τιμή € 65/MWh. Αντίστοιχα μέτρα στήριξης έχουν ανακοινώσει και άλλες χώρες όπως, πρόσφατα, η Γερμανία και το Βέλγιο.

Ασυμμετρία προσφοράς-ζήτησης

Περαιτέρω ο ΣΒΕ υπογραμμίζει (όπως όλοι άλλωστε) την ασυμμετρία στην προσφορά και ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, που δεν αφορά μόνον την ποσοτική έλλειψη
εργαζομένων, αλλά κυρίως την ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και σε αυτές που ζητούν οι εργοδότες.

Απαιτείται συντονισμένη δράση από το κράτος, την εκπαίδευση και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος θα είναι επαρκές, καταρτισμένο και πρόθυμο να συμβάλει στην πρόοδο της εγχώριας βιομηχανίας, σημειώνεται.

Εξαγωγές και επενδύσεις

Διαχρονικά κεντρική θέση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) αποτελεί η εθνική στρατηγική εξαγωγών και μία συνολική πολιτική υπέρ των εξαγωγών και της υποκατάστασης εισαγωγών που να γίνεται φανερή σε κάθε νομοσχέδιο ή αναπτυξιακό μέτρο ή φορολογικό μέτρο ή σχέδιο επιχορήγησης. Ζητούμενο παραμένει επίσης η διαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων για στοχευμένη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση.

Αναφέρει επίσης πως αν και ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τις τροποποιήσεις που υιοθέτησε επιλύει ορισμένα θέματα που δημιουργούσαν είτε ανισότητες, είτε δυσχέρειες και καθυστερήσεις, μείζον θέμα παραμένει η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Θεωρεί, δε, για την εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα είναι η αναμενόμενη Προκήρυξη του Καθεστώτος Εξωστρέφεια που θα πρέπει να περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό άυλες δαπάνες των μεταποιητικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους της χώρας, για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων εξωστρέφειας, αποτελούμενα ακόμη και αποκλειστικά από δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, τηρώντας όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου.

Καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει προς την κυβέρνηση το ΕΒΕΑ είναι η ανάγκη για μια Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα. Κάτι που όπως εκτιμά θα πρέπει να είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας.

Αναδεικνύει ως μείζονος σημασίας κατά συνέπεια τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου βασισμένου στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου, την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της ευφυούς γεωργίας, που θα αξιοποιεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και θα δημιουργεί ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καλεί την πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, που θα συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Κοστολογημένες προτάσεις

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας θέτει τον πήχη ψηλά και αναμένει οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, εφόσον ο διακηρυγμένος στόχος τους είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης, να αναγνωρίσουν και να ενσωματώσουν ξεκάθαρα τον ρόλο του εμπορίου στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας, επισημαίνει από την πλευρά της η ΕΣΕΕ, η οποία έχει καταθέσει ένα πλήθος κοστολογημένων προτάσεων.

Όπως αναφέρει επίσης ακόμη και τα μέτρα που έχουν οικονομικό αντίκτυπο θα υπερκαλυφθούν μέσα από την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πολιτικές εξοβελισμού

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η κυβέρνηση οφείλει να τις πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας και να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονομίας όπως συχνά  χαρακτηρίζει τη μικρή επιχειρηματικότητα.

Και σημειώνει πως σε οικονομικό επίπεδο, είναι σαφές ότι ούτε η κοινωνία ούτε η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση διανύουν τις καλύτερες ημέρες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια στις τρεις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί μηδενικά ταμειακά  διαθέσιμα,  ενώ για το ¼  τα  ταμειακά διαθέσιμα φτάνουν μόλις  για έναν μήνα.

Παρεμβάσεις για τις ΜμΕ

Ο τόπος έχει ανάγκη από ανάπτυξη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και κλυδωνισμοί ρευστοποιούν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με ότι αυτό συνεπάγεται, σημειώνει το ΕΒΕΠ, προσθέτοντας ότι απαιτείται ταχύτητα, αλλά και αποφασιστικότητα για την επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας, αλλά και ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για τους μικρομεσαίους που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Ένα από τα ζητούμενα για το ΕΒΕΠ είναι η ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, θέσπιση εθνικού τέλους στα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη διακίνηση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών, αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά επιπλέον 1%, και επαναφορά αναλογικού ορίου δόσεων για αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.

Σαφείς δεσμεύσεις

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική, είναι πολιτική επιβίωσης και αναμένει από τον πρωθυπουργό σαφείς δεσμεύσεις.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν από νέα ενιαία ρύθμιση 150 δόσεων για όλες τις οφειλές, οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000,00 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα χωρίς τραπεζικά κριτήρια.

Δύσκολες προκλήσεις

Έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τη μείωση της φορολόγησης, δίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Για το ΒΕΘ οι προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας παραμένουν πολλές και δύσκολες και ο μόνος δρόμος για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με ενίσχυση των εισοδημάτων, περνά μέσα από τη σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος του συνόλου των επιχειρήσεων.

Λειτουργικό περιβάλλον

Αυτό που ζητά από όλα τα κόμματα ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά είναι να τεθεί η μικρομεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά προνόμια, αλλά ένα σταθερό, λειτουργικό και δίκαιο περιβάλλον, που θα του επιτρέπει να αναπνέει, να επενδύει και να δημιουργεί, σημειώνει και προσθέτει πως η ΔΕΘ πρέπει να στείλει το σωστό μήνυμα.

Πηγή: ΟΤ

