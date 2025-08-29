newspaper
29.08.2025 | 21:26
Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό - Βίντεο
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 22:07

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Το Άμπου Ντάμπι διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που αναζητούν οι σέρφερ: ζεστό κλίμα, ήλιο όλο το χρόνο και καθαρά νερά.

Το μόνο που έλειπε ήταν τα κύματα.

Σύμφωνα με το CNN, αυτό άλλαξε τον Οκτώβριο του 2024 με το άνοιγμα του Surf Abu Dhabi, που προσφέρει το μακρύτερο τεχνητό κύμα στον κόσμο, με στόχο να μετατρέψει το Αμπού Ντάμπι σε παγκόσμιο προορισμό για σέρφινγκ.

Μία πισίνα με κύματα

Η πισίνα του Surf Abu Dhabi έχει μήκος 690 μέτρα και δίνει τη δυνατότητα στους σέρφερ να καβαλήσουν ένα κύμα για έως και ένα λεπτό.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πισίνες με κύματα που είναι γλυκού νερού, η πισίνα του Αμπού Ντάμπι γεμίζει με 80 εκατομμύρια λίτρα θαλασσινού νερού από τον Αραβικό Κόλπο.

Το νερό αφαλατώνεται ελαφρά, καθώς η αλμύρα του είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.

Το κύμα παράγεται από ένα υποβρύχιο πτερύγιο που κινείται κατά μήκος της πισίνας με τη βοήθεια τροχαλιών, ενώ ο προσεκτικά διαμορφωμένος πυθμένας της πισίνας, η «βαθυμετρία», κάνει το κύμα να σπάει με φυσικό τρόπο.

Όπως λέει ο Ryan Watkins, γενικός διευθυντής του Surf Abu Dhabi, «η βαθυμετρία είναι όπου συμβαίνει όλη η μαγεία».

Η τεχνολογία πίσω από το κύμα

Η τεχνολογία της πισίνας βασίζεται σε ιδέα του Kelly Slater, του πιο επιτυχημένου επαγγελματία σέρφερ στην ιστορία.

Μαζί με τον Adam Fincham, ειδικό στη ρευστομηχανική, δημιούργησαν το κύμα που θεωρείται μαθηματικά τέλειο. Η τεχνολογία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Surf Ranch στην Καλιφόρνια και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις της World Surf League (WSL), συμπεριλαμβανομένου του Surf Abu Dhabi τον Φεβρουάριο του 2025.

Η Kelly Slater Wave Company, που κατέχει την τεχνολογία, αγοράστηκε από τη WSL Holdings το 2016, ενισχύοντας την παγκόσμια εξάπλωση των πισίνων με κύματα.

Το τέλειο κύμα: Μύθος και Πραγματικότητα

Η ιδέα του «τέλειου κύματος» έγινε διάσημη από το ντοκιμαντέρ του 1966 The Endless Summer, που ακολουθεί δύο Καλιφορνέζους σέρφερ στην αναζήτηση του ιδανικού κύματος. Η ταινία έδειξε ότι η φύση μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικά κύματα, όπως στο Cape St. Francis της Νότιας Αφρικής, αλλά αυτά είναι ασταθή και προσωρινά.

Αντίθετα, η πισίνα του Surf Abu Dhabi προσφέρει προβλέψιμα κύματα υψηλής ποιότητας.

Όπως λέει ο Watkins, «έχουμε τα καλύτερα κύματα στον κόσμο, αλλά όχι τα περισσότερα».

Η πισίνα στοχεύει κυρίως στην αγορά των πολυτελών ταξιδιών, με περιορισμένη πρόσβαση τεσσάρων σέρφερ ταυτόχρονα και κόστος περίπου 950 δολάρια για έξι κύματα, ή 5.450 δολάρια για ιδιωτική χρήση 90 λεπτών.

Η άνοδος του πολυτελούς σέρφινγκ

Η παγκόσμια βιομηχανία τουριστικού σέρφινγκ εκτιμήθηκε στα 68,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 95,93 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Οι πισίνες με κύματα γίνονται δημοφιλείς σε πολυτελείς ταξιδιώτες, καθώς προσφέρουν ελεγχόμενο περιβάλλον, αντίθετο με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο ωκεανό.

Ο Felippe Bonella Dal Piero, ιδιοκτήτης της Mahalo Surf Experience, λέει ότι οι πισίνες με κύματα έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι πελάτες του προσεγγίζουν το σέρφινγκ.

Η ασφάλεια επιτρέποει στους επαγγελματίες και τους δισεκατομμυριούχους να εξασκούν τις δεξιότητές τους χωρίς την αβεβαιότητα του ωκεανού.

Πισίνες με λύματα και ωκεανός

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των πισίνων, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον ωκεανό.

Το σέρφινγκ στον ωκεανό προσφέρει τη σύνδεση με τη φύση και την αίσθηση της αβεβαιότητας, που είναι ουσιαστική για πολλούς σέρφερ. Όπως λέει ο Dal Piero, «Μόλις πηδήξεις στον ωκεανό, όλα τα προγραμματισμένα εξαφανίζονται».

Αντίθετα, οι πισίνες κάνουν το σέρφινγκ πιο προσιτό και ασφαλές. Ωστόσο πολύ πιο ακριβό.

Ο Watkins λέει ότι οι υψηλές τιμές αξίζουν τον κόπο. «Η διαδρομή μας διαρκεί 55 δευτερόλεπτα από άκρη σε άκρη και θα απολαύσετε δύο τέλειους σωλήνες (σέρφινγκ μέσα στο κύμα που σπάει)». Οι πελάτες λαμβάνουν καθοδήγηση στο νερό και βίντεο με κριτικές μετά.

Η παγκόσμια βιομηχανία τουριστικού σέρφινγκ έφτασε τα 68,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 95,93 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Η Surf Abu Dhabi πιστεύει ότι η πισίνα της μπορεί να κατακτήσει το τμήμα της αγοράς που αναζητά πολυτέλεια. Για να το πετύχει αυτό, όμως, θα πρέπει να πείσει τους πελάτες ότι το σέρφινγκ στην πισίνα της είναι καλύτερο από το σέρφινγκ στον ωκεανό.

Ακίνητα
Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία
Πολιτική ζυγαριά 29.08.25

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Ο Μακρόν φαίνεται ότι εξετάζει δύο υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος ότι το ρίσκο του θα αποδώσει. Γιατί οι φιλοδοξίες του δείχνουν τα Ηλύσια Πεδία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
48 νεκροί 29.08.25

Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Ο στρατός του Ισραήλ ενέτεινε τις ένοπλες επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, τερματίζοντας τις προσωρινές παύσεις που είχαν επιτρέψει την παράδοση βοήθειας

Σύνταξη
Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;
Μήνυμα στον Τραμπ 29.08.25

Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;

Τουλάχιστον προσωρινά, ο ρόλος του δημοκρατικού ενήλικα του δυτικού ημισφαιρίου έχει μετακινηθεί προς τα νότια, στην Βραζιλία -Τεστ για το πώς οι χώρες ανακάμπτουν από τον «πυρετό» του λαϊκισμού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικός πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Υπόθεση ψυχής» 29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία
Πολιτική ζυγαριά 29.08.25

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Ο Μακρόν φαίνεται ότι εξετάζει δύο υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος ότι το ρίσκο του θα αποδώσει. Γιατί οι φιλοδοξίες του δείχνουν τα Ηλύσια Πεδία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
Σημάδι αδυναμίας 29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
48 νεκροί 29.08.25

Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Ο στρατός του Ισραήλ ενέτεινε τις ένοπλες επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, τερματίζοντας τις προσωρινές παύσεις που είχαν επιτρέψει την παράδοση βοήθειας

Σύνταξη
Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών
Φαύλος κύκλος 29.08.25

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ειδικά στη βαριά πληττόμενη νότια Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;
Μήνυμα στον Τραμπ 29.08.25

Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;

Τουλάχιστον προσωρινά, ο ρόλος του δημοκρατικού ενήλικα του δυτικού ημισφαιρίου έχει μετακινηθεί προς τα νότια, στην Βραζιλία -Τεστ για το πώς οι χώρες ανακάμπτουν από τον «πυρετό» του λαϊκισμού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
Διεθνής Οικονομία 29.08.25

Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικός πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
