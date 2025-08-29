Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι, με τον Πούτιν να κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, μόνο η πίεση έχει αποτέλεσμα», λέει η Κάλας

«Δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ένας άνδρας και μία γυναίκα», διευκρίνισε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης και ότι 8 ρωσικά drones καταρρίφθηκαν.

Η Ουκρανία αναγνώρισε για πρώτη φορά την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις διείσδυσαν σε αυτήν την περιοχή στην κεντροανατολική Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι προωθήθηκαν οι δυνάμεις της ήδη από τον Ιούλιο.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 54 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

💔 Two people were killed and three others were injured as a result of a Russian drone attack in the Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/zmgj2ueDab — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 29, 2025

Κάλας κατά Πούτιν

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της προεδρεύουσας χώρας της Δανίας για το τρέχον εξάμηνο της ΕΕ, δήλωσε ότι κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της συζήτησης είναι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Οι επιθέσεις δείχνουν ότι ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία – αυτό είναι που καταλαβαίνει» τόνισε.

Όπως σημείωσε το «δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ετοιμότητα άμυνας. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διάφορους τομείς ικανοτήτων όπου πρέπει να κάνουμε περισσότερα και περιμένω τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα έργα».

Η ίδια ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας λέγοντας πως «σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή μας στις εγγυήσεις ασφαλείας είναι η εκπαιδευτική αποστολή, η στρατιωτική αποστολή και η υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Και οι τρεις αυτές δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και ουδέτερες χώρες. Συζητάμε σήμερα και την αλλαγή της εντολής αυτών των αποστολών ώστε να είναι έτοιμες μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. Κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει πώς θα συνεισφέρει».

«Ετοιμάζουμε το επόμενο πακέτο των κυρώσεων»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη μορφή των πιέσεων κατά της Ρωσίας λέγοντας πως «ετοιμάζουμε το επόμενο πακέτο κυρώσεων. Υπάρχουν πολλές επιλογές, κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, δευτερεύουσες κυρώσεις όπως αυτές των ΗΠΑ, και περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που εμποδίζουν τη Ρωσία να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Όλοι καταλαβαίνουν ότι, με τον Πούτιν να κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, μόνο η πίεση έχει αποτέλεσμα».

Στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι υπουργοί ‘Αμυνας θα συζητήσουν για τη Μέση Ανατολή «όπου δεν υπάρχουν βελτιώσεις», όπως τόνισε η κ. Κάλας. Αναφερόμενη στο Ιράν δήλωσε πως «οι ανησυχίες μας για το Ιράν είναι ξεκάθαρες, για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς του πυραύλους και την υποστήριξή του προς τη Ρωσία».