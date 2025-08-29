Απέραντο γαλάζιο…

Αν θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερο σενάριο για την βραδιά που ζήσαμε; Δύσκολα. Από το Μονακό έως την Σαμψούντα και από την Λεμεσό έως την Θεσσαλονίκη και τη Νέα Φιλαδέλφεια κυριάρχησε το γαλανόλευκο.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα «σαλόνια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ετοιμάζεται να παίξει στα… αστέρια κόντρα σε κολοσσούς όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ.

Έτοιμος να ζήσει το όνειρο και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση ξέροντας πως και η κλήρωση που έφερε και Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόβεν, Πάφο και Καϊράτ του δίνει την δυνατότητα να ελπίζει και να συνεχίζει να ονειρεύεται.

Ο Ολυμπιακός που έχει το πιο δύσκολο έργο στην Ευρώπη από όλες τις ελληνικές ομάδες που έκαναν το καλύτερο δυνατό και πήραν πολύ σημαντικές προκρίσεις. Μαζί με «χρυσούς» βαθμούς για τη συνέχεια και τη «μάχη» που δίνει η χώρα μας.

Ο ΠΑΟΚ… ξεσάλωσε και σκόρπισε τους Κροάτες μπαίνοντας στην league stage του Γιουρόπα, ο ΠΑΟ άντεξε στην Σαμψούντα κρατώντας την στο μηδέν, η ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος και μπήκε στην league stage του Κόνφερενς στη νέα εποχή του Νίκολιτς. Όλα καλά για την χώρα μας που θα έχει τέσσερις ομάδες να την εκπροσωπούν και στις τρεις διοργανώσεις της Ευρώπης, άρα και πολύ περισσότερες ελπίδες για να μαζέψει βαθμούς και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την θέση μας.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το ευχάριστο είναι πως φέτος είναι και οι τέσσερις μεγάλοι μαζί στην προσπάθεια. Κατανοώντας πως το καλό του ενός στην Ευρώπη βοηθάει και τον άλλο.

Και όσο το ποδόσφαιρο μας φέρνει ωραίες βραδιές, και το μπάσκετ μπήκε δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Η Εθνική μας στην Λεμεσό έκανε ποδαρικό με νίκη στο Ευρωμπάσκετ με τον Γιάννη να καλπάζει και να… σαρώνει τους Ιταλούς και την παρέα του Σπανούλη να δείχνει καλά παίζοντας εντός έδρας.

Μια νίκη που την απελευθερώνει για τη συνέχεια στην οποία καλείται να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και να συνεχίσει να δείχνει πως μπορεί να φτάσει ψηλά. Δεν την δίνουν όλες τις στοιχηματικές εταιρείες τυχαία τέταρτο φαβορί.