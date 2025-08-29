Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος για την Ένωση, που θα δώσει τρεις αγώνες εντός και τρεις αγώνες εκτός έδρας.
Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας της Άντερλεχτ με 2-0 και προκρίθηκε στη League Phase του Europa Conference League. Η Ένωση στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8 στις 14:00) θα μάθει τους έξι αντιπάλους της στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος για την Ένωση, που θα δώσει τρεις αγώνες εντός και τρεις αγώνες εκτός έδρας. Η κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.
Η πρώτη αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου και η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου.
Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League:
1o γκρουπ δυναμικότητας
- Φιορεντίνα (62.000)
- Άλκμααρ (54.500)
- Σαχτάρ (52.000)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)
- Ραπίντ Βιέννης (32.250)
- Λέγκια (31.000)
2ο γκρουπ δυναμικότητας
- Σπάρτα Πράγας (29.500)
- Ντινάμο Κιέβου (23.500)
- Κρίσταλ Πάλας (23.039)
- Λεχ Πόζναν (19.000)
- Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)
- Σάμροκ Ρόβερς (17.875)
3ο γκρουπ δυναμικότητας
- Ομόνοια (17.375)
- Μάιντς (17.266)
- Στρασμπούρ (14.618)
- Γιαγκελόνια (14.000)
- Τσέλιε (14.000)
- Ριέκα (12.000)
4ο γκρουπ δυναμικότητας
- Ζρίνσκι (10.000)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)
- Κουόπιο (10.000)
- ΑΕΚ (9.500)
- Αμπερντίν (9.500)
- Ντρίτα (9.000)
5ο γκρουπ δυναμικότητας
- Μπρέινταμπλικ (9.000)
- Σίγκμα Όλομουτς (8.820)
- Σαμσουνσπόρ (8.780)
- Ράκοβ (8.000)
- ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)
- Σκεντίγια (7.500)
6ο γκρουπ δυναμικότητας
- Χάκεν (7.000)
- Λωζάνη (6.725)
- Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)
- Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)
- Νόα (4.800)
- Σέλμπουρν (2.993)
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
