Οι οικονομολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για διπλασιασμό των τιμών στα τρόφιμα

Οι τιμές του γάλακτος αυξάνονται από 7 σε 14 δολάρια, οι φράουλες μοιάζουν με αγαθό πολυτελείας και σημειώνεται στροφή σε επεξεργασμένα τρόφιμα: Αυτή είναι η 6μηνη προοπτική που βλέπουν οι οικονομολόγοι που μελετούν την εργασία και τη γεωργία για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, οι καταναλωτές «δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει», δήλωσε στο Fortune ο Ρέιμοντ Ρόμπερτσον, οικονομολόγος εργασίας στη Σχολή Διακυβέρνησης Bush του πανεπιστημίου Texas A&M, ο οποίος έχει συμβουλεύσει αμερικανικές υπηρεσίες για το εμπόριο και την εργασιακή πολιτική.

Αντίθετα, είπε ο Ρόμπερτσον, οι ψηφοφόροι αποσπώνται από τον πολιτικό θόρυβο των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι πραγματικοί παράγοντες του σοκ στα παντοπωλεία – οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και οι δασμοί – συνεχίζουν να σφίγγουν την λαβή τους. Οι απελάσεις έχουν αραιώσει τα χωράφια και έχουν απογυμνώσει τα αγροκτήματα από παράνομους εργάτες που «συντριπτικά» αποτελούν το γεωργικό εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, οι νέοι δασμοί σε βασικά προϊόντα όπως οι ντομάτες, ο καφές και ο χυμός πορτοκαλιού αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών, αφήνοντας λίγες προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

«Οι επιπτώσεις είναι σαφείς», δήλωσε στο Fortune ο Γκόρντον Χάνσον, οικονομολόγος και ειδικός στο μεξικανικό εμπόριο στη Σχολή Kennedy του Χάρβαρντ. «Πρόκειται για ανοδική πίεση σε αυτές τις τιμές».

Το μόνο ερώτημα, πρόσθεσε ο Χάνσον, είναι πόσο από τον πόνο μπορούν να απορροφήσουν οι αγρότες, οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές πριν καταλήξει στους διαδρόμους των παντοπωλείων και στα καρότσια των καταναλωτών.

Χειμερινή ψύχρα στα παντοπωλεία

Το πρώτο κύμα αυξήσεων στις τιμές των παντοπωλείων πιθανότατα θα χτυπήσει αυτόν τον χειμώνα. Ο Ρόμπερσον προέβλεψε ότι οι τιμές των προϊόντων θα μπορούσαν να αυξηθούν από 50% έως 100% στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς τα αποθέματα θα εξαντληθούν και θα τεθούν σε ισχύ νέες συμβάσεις. Και σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν η Ουάσινγκτον θα χαλάρωνε σιωπηλά την επιβολή των συνόρων για να διατηρήσει το προσωπικό στα χωράφια, το σημερινό πολιτικό περιβάλλον υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική.

«Αυτό είναι σαν να βλέπεις μια πλημμύρα να έρχεται, το τσουνάμι έρχεται και η στάθμη του νερού έχει ανέβει δύο ίντσες», προειδοποίησε ο Ρόμπερτσον.

Ο λόγος για την έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι ότι οι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν στην Αμερική απλώς δεν θέλουν να κάνουν χειρωνακτική εργασία με τους μισθούς που συνήθως προσφέρονται σε εργαζόμενους από το εξωτερικό, χωρίς χαρτιά, είπε ο Ρόμπερτσον. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χαρτιά έχουν συνηθίσει να πληρώνονται περίπου 18 δολάρια την ώρα για να μαζεύουν φράουλες – το είδος του μισθού που μπορούν να λάβουν οι Αμερικανοί πολίτες εργαζόμενοι σε ένα παγωτατζίδικο.

Θα έπρεπε να πληρώσετε στους Αμερικανούς πολίτες «25 έως 30 δολάρια την ώρα» για να τους φέρετε στα χωράφια, είπε ο Ρόμπερτσον, ένα μη εφικτό κόστος για τους περισσότερους παραγωγούς.

Η έλλειψη είναι ήδη ορατή στο έδαφος. Στο Ντόβερ της Φλόριντα, ο Ματ Παρκ της Parkesdale Farms δήλωσε στην εφημερίδα The Daily Adda ότι η οικογενειακή του επιχείρηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα βίζας H-2A — σχεδιασμένο ειδικά για την υποστήριξη ξένου γεωργικού εργατικού δυναμικού — για να καλύψει τα κενά.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι λένε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ μικρό και πολύ δυσκίνητο για να λύσει την κρίση από μόνο του. Ο Χάνσον σημείωσε ότι ενώ το H-2A έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, οι φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αποτελούν «ένα μικρό κλάσμα του συνολικού» αγροτικού εργατικού δυναμικού.

«Θα έπρεπε να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο, σε εκατομμύρια αντί για εκατοντάδες χιλιάδες, για να καλύψει τη ζήτηση των ΗΠΑ», είπε ο Χάνσον.

Οι βίζες λήγουν επίσης κάθε σεζόν, απαιτώντας επαναλαμβανόμενες αιτήσεις, κόστος στέγασης και μεταφοράς για κάθε εργαζόμενο.

«Αν θέλετε να προσλάβετε τον ίδιο εργαζόμενο πέντε συνεχόμενα χρόνια, πρέπει να λάβετε πέντε διαφορετικές βίζες», πρόσθεσε ο Χάνσον.

Ο Ρόμπερτσον συμφώνησε, αλλά σκέφτηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να επεκτείνει δραματικά το πρόγραμμα H-2A για να καλύψει τις ανάγκες, ειδικά δεδομένων των καινοτομιών της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και άλλων μέτρων ασφαλείας.

«Με εκπλήσσει που δεν το κάνουν», είπε ο Ρόμπερτσον.

Δασμοί που δημιουργούν διπλό κόμπο

Οι εισαγωγές, που κάποτε αποτελούσαν εφεδρικό μέτρο όταν οι καλλιέργειες στις ΗΠΑ λιγόστευαν, δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν ανακούφιση. Το Μεξικό έχει ένα διαρθρωτικό πλεονέκτημα σε καλλιέργειες όπως τα αβοκάντο και οι ντομάτες —καλλιεργώντας τα όλο το χρόνο— αλλά οι δασμοί του Τραμπ τις έχουν κάνει πιο ακριβές εξ ορισμού.

Ο Χάνσον είπε επίσης ότι οι αγοραστές θα νιώσουν τους δασμούς σε περίπου έξι μήνες.

«Οι καταναλωτές δεν πρόκειται να δουν την πλήρη μετακύλιση των δασμών στις τιμές των προϊόντων, αλλά είναι πιθανό να δουν τουλάχιστον 50%».

Για τους καταναλωτές, ο διπλός κόμπος των απελάσεων και των δασμών θα μπορούσε σύντομα να αναδιαμορφώσει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα νωπά προϊόντα και τα γαλακτοκομικά είναι τα πιο εκτεθειμένα και πολλές οικογένειες θα αναγκαστούν να στραφούν σε φθηνότερα, επεξεργασμένα τρόφιμα.

Το μόνο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κατά τη γνώμη του Χάνσον, είναι να ενθαρρύνουν «χαμηλότερους δασμούς».

«Είναι απλό», είπε ο Χάνσον «Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες ροές νόμιμων εργατών γης και χαμηλότερους δασμούς, οι καταναλωτές θα ήταν σε καλύτερη θέση. Οποιαδήποτε άλλη πολιτική που προσπαθεί να αναιρέσει τις ζημιές μιας υπάρχουσας πολιτικής δεν έχει νόημα».

Πηγή: ΟΤ