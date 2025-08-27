view
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
InShorts 27 Αυγούστου 2025 | 10:21
Eνσωμάτωση

Βούτηξε σε σκουπίδια για να βρει τις βέρες της συζύγου του και τα κατάφερε

«Έπρεπε να τα βρω, γιατί η γυναίκα πρέπει να έχει τις βέρες της».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Στον Καναδά, ένας άνδρας πέρασε ώρες ψάχνοντας σε σκουπιδότοπο για να βρει τις χαμένες βέρες της συζύγου του, τις οποίες τελικά κατάφερε να ανακτήσει.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Στιβ φαν Ίσελντικ και η επί 26 χρόνια σύζυγός του Ζανίν έφεραν στο σπίτι ένα σακουλάκι με ποπ κορν από τον κινηματογράφο, το οποίο χύθηκε στον κήπο τους. Στην αναστάτωση, τα δαχτυλίδια της Ζανίν βρέθηκαν κατά λάθος μέσα στη σακούλα, η οποία κατέληξε στον κάδο κομποστοποίησης.

Όταν το ζευγάρι συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ο κάδος είχε ήδη αδειάσει. Την επόμενη μέρα, ο Στιβ πήγε στον ΧΥΤΑ του Μίσιον στη Βρετανική Κολομβία για να ψάξει ανάμεσα σε 18 τόνους οργανικών απορριμμάτων.

«Έπρεπε να βρω τις βέρες»

«Ήμουν αρκετά αισιόδοξος», είπε στο BBC. «Έπρεπε να τα βρω, γιατί η γυναίκα πρέπει να έχει τις βέρες της, σωστά;».

Με φτυάρι και γάντια, έψαξε μέσα σε χόρτα που σάπιζαν και αποφάγια, σε μια βροχερή μέρα που, όπως δήλωσε, ευτυχώς περιόρισε τη δυσοσμία. Ο υπάλληλος του χώρου, Ντένι Γουέμπστερ, τον βοήθησε με εκσκαφέα. «Σκεφτόμουν πώς να του πω να πάει να αγοράσει καινούριες», είπε, βλέποντάς τον να γονατίζει στη λάσπη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Στιβ αναγνώρισε πρώτα κάτι λουκάνικα που είχε πετάξει η οικογένεια, και δίπλα βρήκε το πρώτο δαχτυλίδι. Μέσα σε μία ώρα, είχε εντοπίσει και το δεύτερο.

Η Ζανίν, που εκείνη την ώρα έψαχνε για ανιχνευτή μετάλλων, ξέσπασε σε κλάματα όταν ο άντρας της την πήρε τηλέφωνο με τα χαρμόσυνα νέα.

«Πολλοί εντυπωσιάζονται με την ιστορία. Εγώ εξίσου», είπε ο Στιβ. «Κάνεις ό,τι μπορείς με την ελπίδα ότι θα πετύχει». Η Ζανίν, από την πλευρά της, τόνισε πως το περιστατικό έκανε τον δεσμό τους ακόμη πιο δυνατό: «Ξέρω πόσο με αγαπά, αφού δεν δίστασε να ψάξει μέσα σε σωρό οργανικών απορριμμάτων», είπε γελώντας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
CAIS 27.08.25

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:12

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο