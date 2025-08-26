Μια γυναίκα από την Κίνα που παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο για 30 ώρες τελικά διασώθηκε, αφού πέταξε από το παράθυρο ένα μαξιλάρι με ένα μήνυμα γραμμένο με το αίμα της, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, η οποία είναι γνωστή μόνο με το επώνυμό της Zhou, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σιτσουάν της δυτικής Κίνας, όταν μπήκε σε ένα υπνοδωμάτιο χωρίς το τηλέφωνό της, σύμφωνα με το CBS News.

Ακολούθησε μιάμιση μέρα απόγνωσης, αφού η Zhou συνειδητοποίησε ότι η πόρτα δεν μπορούσε να ανοιχτεί από μέσα λόγω βλάβης στην κλειδαριά.

Δεν είχε πρόσβαση σε φαγητό και δεν υπήρχε τουαλέτα στο δωμάτιο, το οποίο βρισκόταν στον έκτο όροφο του κτιρίου.

«Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να σωθεί και από απόγνωση, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα για να γράψει ‘110 625’ σε ένα μαξιλάρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε ο λογαριασμός κοινωνικών μέσων που ανήκει στην τοπική κυβέρνηση της πόλης.

Ο αριθμός του δωματίου στο οποίο ήταν παγιδευμένη η γυναίκα ήταν 625, και το 110 είναι ο αριθμός τηλεφώνου των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Η διάσωση της Zhou

Το μήνυμα της Zhou εντόπισε ο διανομέας φαγητού Zhang Kun, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Ήμουν αρκετά φοβισμένος, αλλά όταν είδα τον αριθμό «110» στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κλήση για βοήθεια», δήλωσε ο Zhang στην ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν την Zhou να ευχαριστεί τους αστυνομικούς αφού κλώτσησαν την πόρτα της προσωρινής φυλακής της..

«Μπήκα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», ακούγεται η Zhou να λέει στο βίντεο.

Ο «καλός Σαμαρείτης» Zhang βραβεύτηκε με 3.000 γιουάν (419 δολάρια) από τις αρχές για τον ρόλο του στη διάσωση.