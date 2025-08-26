Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Το επίσημο ντεμπούτο των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον πλησιάζει, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο προπονητής των «γλάρων» Φαμπιάν Χουρζέλερ στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αυριανού αγώνα, με τον ίδιο να δηλώνει πως τα δύο ελληνόπουλα είναι αρκετά πιθανό να αγωνιστούν και ότι επιθυμεί να τους δώσει χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να ενταχθούν ακόμα περισσότερο στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουρζέλερ για Κωστούλα και Τζίμα:

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή και θα δούμε πόσο χρόνο θα πάρουν. Πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να ενσωματωθούν καλύτερα στην ομάδα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε προπόνηση της ομάδας για να προσαρμοστούν στην ένταση του παιχνιδιού».