Ιταλός τουρίστας έπεσε πάνω στον Τζιανκάρλο Φισικέλα στη Μύκονο και του ξέφυγαν μερικά «γαλλικά» από τη χαρά του

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Νοεμβρίου 2009, όταν μετά από έναν κακό αγώνα στο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι, αποφάσιζε να κρεμάσει το κράνος του και να πει αντίο στην Formula 1. Και το έκανε με χαμόγελο, παρά την 16η θέση που είχε κατακτήσει πριν από λίγη ώρα, καθώς ο Τζιανκάρλο Φισικέλα αποχαιρέτησε το γρηγορότερο άθλημα του πλανήτη, όπως ονειρευόταν: με τα χρώματα της Ferrari.

O Fisico, όπως τον φώναζαν οι φίλοι και συναθλητές του, δεν έκανε ποτέ τη μεγάλη καριέρα στην F1 – τρεις αγώνες κέρδισε και συνολικά 19 φορές ανέβηκε στο βάθρο στα 229 γκραν πρι που συμμετείχε. Δεν ήταν ο πιο πολυδιαφημισμένος και πολυφωτογραφημένος, καθώς ξεκίνησε στην εποχή του Μάικλ Σουμάχερ και αποχώρησε στα χρόνια της κυριαρχίας του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ωστόσο, ήταν ένας από τους πλέον αγαπημένους των οπαδών. Παθιασμένος, αλλά και ορθολογιστής, έγινε γνωστός ως πιλότος της Benetton, φλέρταρε έντονα με τη Scuderia και η δικαίωση ήρθε στο δύση της F1 καριέρας του.

Και μπορεί να αποσύρθηκε από το γρηγορότερο άθλημα του πλανήτη, αλλά η αγάπη του για τους τέσσερις τροχούς δεν σταμάτησε ποτέ. Ούτε τώρα στα 52 του.

Ο Τζιανκάρλο Φισικέλα ήταν το μεγάλο όνομα (μαζί με τον έλληνα οδηγό WRC Νίκο Παυλίδη) στη δράση ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Μύκονο.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_)

Αλλά μάλλον δεν περίμεναν ότι θα έπεφταν πάνω σε έναν ιταλό τουρίστα, ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε ότι αυτός που του μιλούσε ήταν ο Τζιανκάρλο Φισικέλα δεν λογάριασε κάμερες και αστυνομικούς, φωνάζοντας «puttana» και σκόρπισε τα γέλια στους γύρω του.

Δείτε το βίντεο του Mykonos Live TV