Τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν στον Σηκουάνα – Στα χέρια της αστυνομίας ύποπτος

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για φόνο μετά την ανακάλυψη τεσσάρων σορών στον ποταμό Σηκουάνα στα προάστια του Παρισιού, νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε ο δικηγόρος του άνδρα τη Δευτέρα.

Ύποπτος για 4 φόνους άνδρας στη Γαλλία

«Ο πελάτης μου ανακρίνεται σε σχέση με αυτούς τους τέσσερις φόνους και βρίσκεται υπό κράτηση. Διατήρησε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ενώπιον του ανακριτή», δήλωσε ο δικηγόρος Αντουάν Ορί.

Για νομικούς λόγους, ο Ορί δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το όνομα του πελάτη του, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και τέθηκε υπό έρευνα ως ύποπτος για τις δολοφονίες, αναφέρει το Reuters.

Οι σοροί που βρέθηκαν στον Σηκουάνα

Οι τέσσερις σοροί βρέθηκαν η μία κοντά στην άλλη στον Σηκουάνα, κοντά στο Choisy-Le-Roi, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων.

Δύο από τα θύματα ήταν άστεγοι. Ένα άλλο θύμα ήταν ένας 48χρονος Γάλλος, ενώ το τέταρτο θύμα ήταν ένας 21χρονος Αλγερινός, οι οποίοι ζούσαν και οι δύο κοντά, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση διερευνάται από την εισαγγελία του προαστίου Κρετέι του Παρισιού, η οποία δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα όταν κλήθηκε να το σχολιάσει.