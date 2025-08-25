Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κινεζικά social media έχει τραβήξει την προσοχή, δείχνοντας μια μητέρα να πηγαίνει το παιδί της στο νοσοκομείο, ενώ ένα μαχαίρι είναι καρφωμένο στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το περιστατικό συνέβη στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τη μητέρα με τη μικρή κόρη της να μπαίνουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η μητέρα, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια στο σπίτι όταν, ξαφνικά, τίναξε το ύφασμα και ένα μαχαίρι για φρούτα που βρισκόταν κοντά εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της τρίχρονης κόρης της. Αργότερα, μέλος του ιατρικού προσωπικού ανέφερε ότι η μητέρα παραδέχτηκε πως είχε σηκώσει το μαχαίρι για να «φοβερίσει» το παιδί ενώ έκλαιγε και φώναζε, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει κατά λάθος.

Η λάμα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με μεγάλο μέρος της να παραμένει εκτεθειμένο. Η μητέρα προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει το μαχαίρι, όμως δεν τα κατάφερε και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήρε το παιδί από το χέρι και το οδήγησε στο νοσοκομείο.

Στο σύντομο βίντεο, η μικρούλα φαίνεται να περπατά ήρεμα, κρατώντας το χέρι της μητέρας της, ενώ ένας γιατρός τις συνοδεύει μέσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το μαχαίρι με επιτυχία και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το βίντεο από την Κίνα προκαλεί σοκ

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl’s head while her parents were changing the bedsheet. Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση. Έμπειρος γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε κινεζικό μέσο, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου. «Αν η μητέρα είχε τραβήξει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια», τόνισε.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με εκατομμύρια χρήστες να δηλώνουν σοκαρισμένοι. Πολλοί επέκριναν έντονα τη μητέρα, γράφοντας σχόλια όπως: «Είναι αυτή η μητέρα φυσιολογική; Η αστυνομία πρέπει να το διερευνήσει», ενώ άλλοι επικεντρώθηκαν στο παιδί, εκφράζοντας θαυμασμό για το θάρρος και την ψυχραιμία του.