# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κινεζικά social media έχει τραβήξει την προσοχή, δείχνοντας μια μητέρα να πηγαίνει το παιδί της στο νοσοκομείο, ενώ ένα μαχαίρι είναι καρφωμένο στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το περιστατικό συνέβη στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τη μητέρα με τη μικρή κόρη της να μπαίνουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η μητέρα, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια στο σπίτι όταν, ξαφνικά, τίναξε το ύφασμα και ένα μαχαίρι για φρούτα που βρισκόταν κοντά εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της τρίχρονης κόρης της. Αργότερα, μέλος του ιατρικού προσωπικού ανέφερε ότι η μητέρα παραδέχτηκε πως είχε σηκώσει το μαχαίρι για να «φοβερίσει» το παιδί ενώ έκλαιγε και φώναζε, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει κατά λάθος.

Η λάμα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με μεγάλο μέρος της να παραμένει εκτεθειμένο. Η μητέρα προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει το μαχαίρι, όμως δεν τα κατάφερε και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήρε το παιδί από το χέρι και το οδήγησε στο νοσοκομείο.

Στο σύντομο βίντεο, η μικρούλα φαίνεται να περπατά ήρεμα, κρατώντας το χέρι της μητέρας της, ενώ ένας γιατρός τις συνοδεύει μέσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το μαχαίρι με επιτυχία και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το βίντεο από την Κίνα προκαλεί σοκ

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση. Έμπειρος γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε κινεζικό μέσο, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου. «Αν η μητέρα είχε τραβήξει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια», τόνισε.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με εκατομμύρια χρήστες να δηλώνουν σοκαρισμένοι. Πολλοί επέκριναν έντονα τη μητέρα, γράφοντας σχόλια όπως: «Είναι αυτή η μητέρα φυσιολογική; Η αστυνομία πρέπει να το διερευνήσει», ενώ άλλοι επικεντρώθηκαν στο παιδί, εκφράζοντας θαυμασμό για το θάρρος και την ψυχραιμία του.

ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inTickets 24.08.25

Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Φαγητό; Ναι 25.08.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό

Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καθεστωτικός φόβος
Editorial 25.08.25

Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Αστέρα οι πρωταθλητές συμπλήρωσαν 31 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Έρπουσα πυρκαγιά 25.08.25

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

