Αποθέωση για το «παλάτι» στην άκρη της θάλασσας

Το γεγονός της δεύτερης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ, ήταν αναμφίβολα η διεξαγωγή του αγώνα Έβερτον – Μπράιτον, στο νέο γήπεδο των toffees.

Η ομάδα του λιμανιού παρουσίασε το Χιλ Ντίκινσον, ένα παλάτι στην άκρη της θάλασσας και οι εικόνες ήταν αναμφίβολα φανταστικές.

Οι 52.000 οπαδοί της Έβερτον που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στις εξέδρες του νέου γηπέδου έμειναν με το… στόμα ανοιχτό και ο ενθουσιασμός «εκτοξεύτηκε» στα ύψη.

Σίγουρα στο Γκούντισον Παρκ είναι γραμμένη ιστορία ενός και πλέον αιώνα για την Έβερτον, αλλά με την κατασκευή του νέου γηπέδου ξεκινά μια νέα εποχή και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου κάνουν όνειρα για την Έβερτον.

Η ατμόσφαιρα στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών» ήταν «φανταστική», όπως την περιέγραψε οπαδός της Έβερτον που ήταν στο νέο γήπεδο και παρακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του με την Μπράιτον.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φανερώνει την καλή δουλειά που έκαναν οι κατασκευαστές του νέου γηπέδου των toffees, είναι τα σχόλια οπαδών άλλων ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το νέο γήπεδο της Έβερτον φαίνεται φανταστικό, μπράβο τους» έγραψε χαρακτηριστικά ένας οπαδός της Λίβερπουλ, ενώ ακολούθησαν αμέτρητα σχόλια από πολλούς οπαδών άλλων αγγλικών ομάδων.

«Αγαπώ το νέο γήπεδο της Έβερτον, είναι εκπληκτικό» ήταν ένα άλλο σχόλιο, ενώ ένας άλλος φίλαθλος ανέφερε. «Βγάζουμε το καπέλο στην Έβερτον, το νέο της γήπεδο είναι εκπληκτικό».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένας οπαδός της Τσέλσι, κάλεσε την διοίκηση της ομάδας του, να ακολουθήσει τον δρόμο των toffees, γράφοντας μεταξύ άλλων.

«Το νέο γήπεδο της Έβερτον είναι σπουδαίο και θα ήθελα η διοίκηση της ομάδας μου να δει αυτό το νέο πρότζεκτ. Η Τσέλσι πρέπει να ανακατασκευάσει το Στάμφορντ Μπριτζ ή να φύγει από εκεί και να χτίσει αλλού νέο γήπεδο».

Το σίγουρο είναι πως το Χιλ Ντίκινσον έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς δεν είναι μόνο ότι μιλάμε για ένα νέο γήπεδο, αλλά είναι και η τοποθεσία που επέλεξαν οι ιθύνοντες της Έβερτον για την κατασκευή της νέας έδρας της ομάδας, καθώς αυτό βρίσκεται στην άκρη της θάλασσας.

Κι όσο για το κόστος κατασκευής; Αυτό ήταν μεγάλο, καθώς χρειάστηκαν περισσότερα από 800 εκατ. λίρες, δηλαδή περισσότερα από 920 εκατ. ευρώ για να κατασκευαστεί η νέα έδρα των «ζαχαρωτών».

Η ουσία πάντως είναι πως οι οπαδοί της Έβερτον θα απολαμβάνουν τα παιχνίδια της ομάδας τους σ’ ένα παλάτι και δεν χωρά αμφιβολία πως οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου έπραξαν σωστά.

Ήταν μια δύσκολη απόφαση για την Έβερτον, να φύγει δηλαδή από την ιστορική της έδρα, αλλά το νέο γήπεδο είναι φανταστικό και δημιουργεί νέα δεδομένα.