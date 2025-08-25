sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Ίντερ – Τορίνο 5-0: Της έκανε… πλάκα (vid)
Ποδόσφαιρο 25 Αυγούστου 2025 | 23:39

Ίντερ – Τορίνο 5-0: Της έκανε… πλάκα (vid)

Η Ιντερ διέλυσε με 5-0 την Τορίνο και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το νέο πρωτάθλημα της Serie A.

Σύνταξη
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ιντερ το παιχνίδι με την Τορίνο, για την πρώτη αγωνιστική της Serie A, με τους Νερατζούρι να είναι σαρωτικοί και να επικρατούν εύκολα με 5-0.

Ο Μπαστόνι άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, μετά από πάσα του Μπαρέλα και ο Τουράμ στο 36’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου. Στο 52’ ο Λαουτάρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 62’ ο Τουράμ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση έκανε το 4-0 για τους γηπεδούχους. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Μπόνι στο 72’.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να φανούν ανταγωνιστικοί, με την Ίντερ να κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνει σε μια επιβλητική νίκη, χαρίζοντας και θέαμα σε όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Παβάρ, Ντάμφρις, Μπαζτόνι (86’ Λουίς Ενρίκε), Ατσέρμπι, Σούτσιτς, Ντιμάρκο (68’ Κάρλος Αουγούστο), Μχιταριάν (79’ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα, Τουράμ (68’ Μπονί), Λαουτάρο Μαρτίνες (79’ Ντιούφ)

ΤΟΡΙΝΟ: Ίσραελ, Λατσάρο (80’ Ανζορίν), Μπιράγκι, Μαζίνα, Κόκο, Καζαντέι, Γκινέιτις, Ενγκόνγκ (80’ Πέντερσεν), Ιλκάν (58’ Ταμέζ), Σιμεόνε (65’ Άνταμς), Βλάσιτς (58’ Αμπουχλάλ)

«Χ» στο Ούντινε

Στο παιχνίδι που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα, Ουντινέζε και Βερόνα έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 53’ με τον Κρίστινσεν, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 73’ με τον Σερντάρ.

OYNTINEZE: Σάβα, Κρίστενσεν, Σολέ, Μπερτόλα, Κάρλστρεμ, Ζεμούρα (79’ Καμαρά), Λόβριτς (61’ Θάραγα), Άτα, Εχιζίμπουε, Μπράβο (61’ Μπάγιο), Ντέιβις (74’ Πιοτρόβσκι)

ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Νέλσον, Νούνιεθ, Φρέζε, Τσαμ (82’ Ογεγκόκε), Μπράνταριτς (72’ Μπελγκάλι), Μπερνεντέ, Σερντάρ (82’ Εμπόσε), Νιάς (66’ Αρουί), Σαρ (66’ Μοσκέρα), Τζιοβάνε.

YouTube thumbnail

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τζένοα – Λέτσε 0-0
Σασουόλο – Νάπολι 0-2
Ρόμα – Μπολόνια 1-0
Μίλαν – Κρεμονέζε 1-2
Κάλιαρι – Φιορεντίνα 1-1
Κόμο – Λάτσιο 2-0
Γιουβέντους – Πάρμα 1-0
Αταλάντα – Πίζα 1-1
Ουντινέζε – Βερόνα 1-1
Ίντερ – Τορίνο 5-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

29/8 19:30 Κρεμονέζε – Σασουόλο
29/8 21:45 Λέτσε – Μίλαν
30/8 19:30 Μπολόνια – Κόμο
30/8 19:30 Πάρμα – Αταλάντα
30/8 21:45 Νάπολι – Κάλιαρι
30/8 21:45 Πίζα – Ρόμα
31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα
31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους
31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε
31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

