Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Και τώρα οι αγωγές

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Τραγωδία Τεμπών

Και τώρα οι αγωγές

• Ξεκίνησε ο «πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος • Ολοι εναντίον όλων και δικαστικά πλέον • Τι αναφέρεται στην 43σέλιδη νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών • Τι υποστηρίζουν ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ και ποιος ο ρόλος της Hellenic Train • Ποια είναι η εταιρεία DUFERCO S.A., από την οποία ξεκίνησαν όλα

Οι σημερινοί 55άρηδες στο «στόχαστρο»

Τέλος η σύνταξη στα 62

• Πώς θα γίνει η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, αν επιλεγεί η συνταγή της περιόδου 2015 – 2021

Παράδειγμα 1

Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2027 θα συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας τα 62,6 έτη

Παράδειγμα 2

Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2028 θα βγουν στη σύνταξη στα 62,9 έτη

Παράδειγμα 3

Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2030 θα συνταξιοδοτηθούν στα 63,5 έτη

Σήμερα, τα όρια ηλικίας έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν: α) είτε στα 62 έτη, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα) β) είτε στα 67 έτη, με συμπληρωμένη απλώς μία 15ετία (4.500 ένσημα)

Γιατί και πότε

Οι φρεγάτες επιστρέφουν στην Κάρπαθο

• Σε τι εξυπηρετεί η άσκηση «Ευνομία» με τη συμμετοχή Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου

Διαμαρτυρία

Μέτωπο από 67 ΜΚΟ κατά της κυβέρνησης

Πολιτικό παρασκήνιο

Νέα εμπλοκή με την πρεσβεία στις ΗΠΑ

Δεν αρκεί 10% – 12% στον Αλέξη Τσίπρα

Προπαγάνδα

Γιατί ο Νετανιάχου έστειλε 10 ινφλουένσερ στα ερείπια της Γάζας

Φεστιβάλ Βενετίας

Οι δέκα ταινίες που θα παλέψουν με ένα… Λιοντάρι

Ι.Κ. Πρετεντέρης

Διάλογος με μια τσάντα αδειανή

Παύλος Τσίμας

O λογαριασμός, o Κιγκινάτος και ο Τσίπρας

Πέπη Ραγκούση

Βαρέθηκα τις μπούρδες των τοξικών

Γ. Χρ. Παπαχρήστος

«Καλή σεζόν» με υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

Με πέναλτι που σηκώνει κουβέντα

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Ο Ντεσπόντοφ έλυσε τον «γρίφο»

Πρέμιερ Λιγκ

Αφεντικό το βόρειο Λονδίνο

Ελλάδα – Γαλλία 77-92

Οι «Μπλε» τής χτύπησαν καμπανάκι

Αρχή με νίκη (2-0) ο Ολυμπιακός

Η υπογραφή Μεντιλίμπαρ και η διδακτική ιστορία του Γιαζίτζι