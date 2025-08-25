Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Και τώρα οι αγωγές
Τραγωδία Τεμπών • Ξεκίνησε ο «πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος • Ολοι εναντίον όλων και δικαστικά πλέον
- Γερμανία: Ποια είναι η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του κρασιού» που ηγείται του κοινοβουλίου
- «Μάστιγα» οι πνιγμοί σε θάλασσα και πισίνες στην Ελλάδα – Η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία
- Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας
- Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Τραγωδία Τεμπών
Και τώρα οι αγωγές
• Ξεκίνησε ο «πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος • Ολοι εναντίον όλων και δικαστικά πλέον • Τι αναφέρεται στην 43σέλιδη νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών • Τι υποστηρίζουν ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ και ποιος ο ρόλος της Hellenic Train • Ποια είναι η εταιρεία DUFERCO S.A., από την οποία ξεκίνησαν όλα
==========
Οι σημερινοί 55άρηδες στο «στόχαστρο»
Τέλος η σύνταξη στα 62
• Πώς θα γίνει η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, αν επιλεγεί η συνταγή της περιόδου 2015 – 2021
Παράδειγμα 1
Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2027 θα συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας τα 62,6 έτη
Παράδειγμα 2
Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2028 θα βγουν στη σύνταξη στα 62,9 έτη
Παράδειγμα 3
Οσοι κλείσουν το 62ο έτος το 2030 θα συνταξιοδοτηθούν στα 63,5 έτη
Σήμερα, τα όρια ηλικίας έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν: α) είτε στα 62 έτη, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα) β) είτε στα 67 έτη, με συμπληρωμένη απλώς μία 15ετία (4.500 ένσημα)
==========
Γιατί και πότε
Οι φρεγάτες επιστρέφουν στην Κάρπαθο
• Σε τι εξυπηρετεί η άσκηση «Ευνομία» με τη συμμετοχή Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου
==========
Διαμαρτυρία
Μέτωπο από 67 ΜΚΟ κατά της κυβέρνησης
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Νέα εμπλοκή με την πρεσβεία στις ΗΠΑ
Δεν αρκεί 10% – 12% στον Αλέξη Τσίπρα
==========
Προπαγάνδα
Γιατί ο Νετανιάχου έστειλε 10 ινφλουένσερ στα ερείπια της Γάζας
==========
Φεστιβάλ Βενετίας
Οι δέκα ταινίες που θα παλέψουν με ένα… Λιοντάρι
==========
Ι.Κ. Πρετεντέρης
Διάλογος με μια τσάντα αδειανή
Παύλος Τσίμας
O λογαριασμός, o Κιγκινάτος και ο Τσίπρας
Πέπη Ραγκούση
Βαρέθηκα τις μπούρδες των τοξικών
Γ. Χρ. Παπαχρήστος
«Καλή σεζόν» με υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
Με πέναλτι που σηκώνει κουβέντα
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Ο Ντεσπόντοφ έλυσε τον «γρίφο»
Πρέμιερ Λιγκ
Αφεντικό το βόρειο Λονδίνο
Ελλάδα – Γαλλία 77-92
Οι «Μπλε» τής χτύπησαν καμπανάκι
Αρχή με νίκη (2-0) ο Ολυμπιακός
Η υπογραφή Μεντιλίμπαρ και η διδακτική ιστορία του Γιαζίτζι
- Κίνα: Μεγάλη αύξηση στην παραγωγή ενέργειας από καύση άνθρακα και ταυτόχρονα ρεκόρ στις ανανεώσιμες πηγές
- Σουδάν: Απαγωγή γυναικών και παιδιών, βομβαρδισμός νοσοκομείου στο Νταρφούρ
- Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 86 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Χούθι
- Βενεζουέλα: Πολεμικό κλίμα με εκστρατεία στρατολόγησης των πολιτών για στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ
- Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
- Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
