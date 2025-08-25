Νέο «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση προκαλεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης.

Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει αφήσει βαριά σύννεφα πάνω από το Μαξίμου το POLITICO φέρνει στο φως την πληροφορία πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ερευνά πιθανή κακοδιαχείριση τουλάχιστον 11,9 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων σε έργο ανακύκλωσης αναδεικνύοντας παράλληλα τη μακροχρόνια δυσκολία της χώρας μας να συμμορφωθεί με τα πρότυπα διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ.

Η έρευνα εστιάζει στις εκθέσεις των ελληνικών ελεγκτικών αρχών για λογαριασμό της ΕΕ οι οποίες διαπίστωσαν παρατυπίες όσον αφορά το κόστος του έργου και τον τρόπο λειτουργίας του.

Το κόστος των «σπιτιών»

Πρόκειται για έρευνα που έγινε σχετικά με τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» . Τα κατασκεύασε η εταιρεία TEXAN και τοποθετήθηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σύμφωνα με ελεγκτικές εκθέσεις, το κόστος των «σπιτιών» ήταν πέντε φορές υψηλότερο από τις τιμές αγοράς, ενώ οι συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό – με μόνη προσφορά από δύο εταιρείες που είχαν κοινά συμφέροντα.

Η έρευνα της ΕΕ με τη «σφραγίδα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έρχεται σε συνέχεια των μακροχρόνιων προβλημάτων στην Ελλάδα με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή τεράστιων προστίμων στη χώρα μας.

«Δεν υπάρχει καμία πληροφορία από τον [φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής] ΕΔΣΝΑ για το τι συμβαίνει με τα απορρίμματα μετά τη συλλογή τους, εκτός από μια αναφορά για την τοποθέτησή τους σε αποθηκευτικό χώρο της TEXAN για το έτος 2023», αναφέρεται στην έκθεση που είδε το POLITICO.

Το έργο ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω ενός Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το 2023, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου επέβαλε πρόστιμο 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΔΣΝΑ, αφού εντόπισε «σοβαρές παρατυπίες» στη σύμβαση προμήθειας που ανατέθηκε στην TEXAN.

«Το ότι υπάρχει μια καταγγελία δεν σημαίνει ότι συνιστά και ποινική υπόθεση με αποδείξεις και στοιχεία. Κάθε καταγγελία υποχρεωτικά ερευνάται παράσχονται εξηγήσεις και αν θεωρεί η δικαιοσύνη ότι πρέπει να προχωρήσει, προχωράει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα.

«Κακοί μαθητές»

Το κακό ιστορικό της Ελλάδας όσον αφορά την ανακύκλωση και τον σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα είναι γνωστο, σημειώνει το POLITICO.

Σύμφωνα με τα στοιχεία (2022) της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat), το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα κυμαινόταν γύρω στο 17%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που είναι 49%

Η Ελλάδα φαίνεται επίσης ότι θα αποτύχει φέτος στους στόχους ανακύκλωσης του 55% για τα αστικά απόβλητα και 65% για τα απόβλητα συσκευασιών, σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της Κομισιόν για το 2025. Η χώρα είχε ήδη «χάσει τον στόχο του 2020 για ανακύκλωση του 50% των αστικών αποβλήτων κατά μεγάλη διαφορά», όπως σημειώνεται στην έκθεση.

Στην ΕΕ, η Ελλάδα είναι ένα από τα πέντε μέλη που πληρώνουν πρόστιμα για μη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Μέχρι σήμερα, η χώρα έχει πληρώσει περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ στις Βρυξέλλες για την κάλυψη αυτών των παραβάσεων.

Από τις 19 ανοιχτές υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οι έξι σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων από την παράνομη ταφή απορριμμάτων έως τη μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα συσκευασιών. Την ίδια στιγμή, ΜΚΟ στην Ελλάδα προειδοποιούν συστηματικά για τις χρόνιες παθογένειες στον τομέα.