Τι συμβαίνει με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα – Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους
Οικονομία 25 Αυγούστου 2025

Τι συμβαίνει με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα – Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Οκτώ μήνες «παγωμένο» το σχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά – Η Ελλάδα θεατής στο ευρωπαϊκό ράλι επενδύσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
A
A
Spotlight

Στα συρτάρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από τις αρχές του έτους, χωρίς καμία ένδειξη προόδου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα δώσει το πράσινο φως ώστε να εκκινήσει το σχέδιο ανάπτυξης για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Η καθυστέρηση κρατά «παγωμένο» ένα επενδυτικό σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων και ανεκμετάλλευτο το πλούσιο αιολικό δυναμικό των ελληνικών θαλασσών, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, στα υπεράκτια αιολικά πάρκα τρέχουν projects-μαμούθ.

Ο πήχης για την ανάπτυξη offshore πάρκων έχει τεθεί περίπου στα 2 GW (γιγαβάτ) ως το 2030

Γεωπολιτικά διλήμματα στο Αιγαίο

Εδώ και οκτώ μήνες η Αθήνα «ζυγίζει» το γεωπολιτικό ρίσκο της ανάπτυξης offshore αιολικών στο Αιγαίο, στη …σκιά της αβεβαιότητας και των κινδύνων που κινούνται και τα υπόλοιπα θαλάσσια projects, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Την ίδια ώρα η Τουρκία προετοιμάζει τον πρώτο διαγωνισμό για θαλάσσια αιολικά πάρκα στις αρχές του 2027, βάσει του εθνικού της σχεδίου που περιλαμβάνει ανάπτυξη 7 GW έως το 2040 στη θάλασσα του Μαρμαρά, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο.

Στη χώρα μας, μια τριετία μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε εγκρίνει το Εθνικό Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΕΠΑΥΑΠ), δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για τον χάρτη με τα θαλάσσια οικόπεδα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της ΚΥΑ, αν και βρίσκονται εντός των 6 ναυτικών μιλίων, τα οποία θα υποδεχθούν τις πρώτες επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ο πήχης για την ανάπτυξη offshore πάρκων έχει τεθεί περίπου στα 2 GW (γιγαβάτ) ως το 2030, για τα οποία αναμένονται επενδύσεις άνω των 7 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη επταετία. Για την επίτευξη του στόχου έχει προβλεφθεί από τον ΑΔΜΗΕ δέσμευση αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου στο ηλεκτρικό σύστημα.

Από τη θέσπιση του πλαισίου στο αδιέξοδο

Το πλαίσιο για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2022 (νόμος 4964/2022) με την ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) να αναλαμβάνει τη διαχείριση των δικαιωμάτων για την έρευνα, αλλά και την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Εγκατάστασης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) καθώς και την παραχώρησή τους για έρευνα και εκμετάλλευση. Τον Σεπτέμβριο του 2023 δημοσιεύθηκε το Εθνικό Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η περιβαλλοντική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για το Εθνικό Πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2024 – ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση του έργου. Είχε προηγηθεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης της ΕΔΕΥΕΠ με 5,5 εκατ. ευρώ για διερευνητικές μελέτες για το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό και την ωρίμανση των πρώτων περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης αιολικών πάρκων μέσω υπουργικής απόφασης που αξιοποιεί έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τον περασμένο Δεκέμβριο ακολούθησε πίστωση δεύτερου κονδυλίου ύψους 14,1 εκατ. ευρώ για τους ίδιους σκοπούς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν χορηγηθεί δύο Άδειες Έρευνας για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων με μια σχετικά ασφαλή εκτίμηση θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αιολικό δυναμικό της τάξης των 12,4 GW, όπως είχε αναφέρει ο επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να έχει η Ελλάδα τα πρώτα έργα το 2030-2032, σε κάποιες από τις δέκα περιοχές πρώτης προτεραιότητας, οι οποίες έχουν ένα δυναμικό της τάξης των 4,9 GW.

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Χρειάζεται βιομηχανική πολιτική»

Από την πλευρά της, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), ζητά αποσαφήνιση των βασικών όρων των μελλοντικών διαγωνισμών και θέσπιση με τα προβλεπόμενα Προεδρικά Διατάγματα των ΠΟΑΥΑΠ ως Περιοχών Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ, όπως ισχύει για τα πρώτα πιλοτικά έργα ώστε για τα θαλάσσια πάρκα που θα επιλεγούν από τους διαγωνισμούς, να μην επαναληφθεί εκ νέου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επίσης, μεταξύ άλλων, θεωρεί αναγκαίο ένα γενναίο πρόγραμμα βιομηχανικής πολιτικής και χρηματοδοτήσεων επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα (μεταλλουργική βιομηχανία, λιμάνια, ναυπηγεία, μεταφορές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ), με σκοπό η Ελλάδα να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην κατασκευή και υποστήριξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Οι καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να αποθαρρύνουν διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι τηρούν στάση αναμονής, με το αρχικό κύμα ενθουσιασμού για μια ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα να έχει υποχωρήσει.

Η Ευρώπη τρέχει με …γιγαβάτ

Στην Ευρώπη πάντως η δυναμική των διαγωνισμών συνεχίζεται για περιοχές από τη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα έως τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή, τα επόμενα χρόνια, υπεράκτιων εγκαταστάσεων με ισχύ τουλάχιστον 300 GW, ισχύς δεκαπλάσια από αυτή που παράγεται σήμερα, ισχύς που έως το 2050 ενδέχεται να φτάσει και τα 500 GW, βάσει των εκτιμήσεων των ίδιων των εταιρειών. Από το project της Δανίας στο νησί Μπόρνχολμ και τα προγραμματισμένα έργα των άλλων σκανδιναβικών χωρών, έως τη Βρετανία (με το mega-πάρκο «East Anglia Three», ισχύος 1,4 GW των Ibedrola – Masdar), τη Γαλλία, την Πολωνία και τον ευρωπαϊκό νότο (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) ετοιμάζονται πολλά GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Προσφάτως, η Κομισιόν ενέκρινε κρατική χρηματοδότηση 11 δισ. ευρώ της Γαλλίας, στα πλαίσια του Clean Industrial Deal , για τη στήριξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που σχεδιάζει η χώρα σε ορίζοντα 20ετίας για την κατασκευή τριών πλωτών υπεράκτιων αιολικών ισχύος 500 MW.

Ο χρόνος πιέζει

Σε κάθε περίπτωση η Wind Europe (η ευρωπαϊκή ένωση της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας) υποστηρίζει ότι για να περάσει η Ευρώπη από την κατασκευή και συντήρηση περίπου 10 GW ετησίως σήμερα σε 15 GW τον χρόνο μετά το 2030, ώστε να πετύχει τους στόχους της ΕΕ, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, με διπλασιασμό των επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές και εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που απαιτεί απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων.

Η Ευρώπη, εάν θέλει να επιτύχει τους στόχους της για την υπεράκτια αιολική ενέργεια για το 2030 και μετά, θα πρέπει σύμφωνα με την WindEurope, να επενδύσει επιπλέον, πάνω από 6,4 δισ. ευρώ, σε λιμάνια και πλοία (ήδη έχει επενδύσει 6,7 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία). Η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει την υπεράκτια αιολική ισχύ από 36,6 GW σήμερα σε 84 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

Πηγή: OT

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
