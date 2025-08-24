newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 14:02

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένες για τυχόν ρωσική επίθεση. Ανάμεσα στους τρόπους  που χρησιμοποιούν οι ανατολικοευρωπαίοι για να αμυνθούν είναι να χτίσουν αδιαπέραστες οχυρώσεις. Έχουν ελπίδα όμως αυτές οι γραμμές Μαζινώ.

Τέσσερις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης Φινλανδία, Εσθονία, Λιθουανία,, Λετονία και Πολωνία επιταχύνουν σχέδια για την κατασκευή εκατοντάδων μιλίων οχυρωμένων συνόρων ώστε να αμυνθεί απέναντι σε πιθανή ρωσική επιθετικότητα.

Για την καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Νατάσα Λίντσταντ, οι λόγοι είναι σαφείς. «Το μεταψυχροπολεμικό πλαίσιο ασφάλειας της Ευρώπης -που στηριζόταν στην ενίσχυση των διεθνών θεσμών και του εμπορίου, στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και στις στρατιωτικές εγγυήσεις των ΗΠΑ – διαβρώνεται»

Σε ανάλυσή της στο The Conversation, η Λίντσταντ σημειώνει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αποτρέψουν πλήρως μια ρωσική επίθεση, με οχυρώσεις.

Εξάλλου, και οι πανίσχυρες οχυρώσεις της Γραμμής Μαζινώ –κατά μήκος των γαλλογερμανικών συνόρων τη δεκαετία του 1930- αν και ανάγκασαν τους Γερμανούς να επανεξετάσουν το σχέδιο επίθεσης, τελικά παρακάμφθηκαν και συνεπώς αχρηστεύθηκαν.

Ωστόσο, οι σημερινές οχυρώσεις «ίσως μπορέσουν να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα μιας τέτοιας «ρωσικής» εισβολής» έχοντας σαν βασικό στόχο «τόσο η αποτροπή όσο και ο έλεγχος του σημείου μιας πιθανής εισβολής».

Ποιες αυτές οι οχυρώσεις όμως, σύμφωνα με την Λίντσταντ, που αν αθροιστούν όλες των τεσσάτων χωρών θα καλύπτουν περίπου 900 μίλια συνολικά;

Φινλανδία

Η Φινλανδία, που μοιράζεται σύνορα 832 μιλίων με τη Ρωσία, πρότεινε το 2023 την κατασκευή τείχους που θα καλύπτει περίπου το 15% των συνόρων της, με κόστος άνω των 400 εκατ. δολαρίων και με ελπίδες να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Τα κίνητρα προέρχονται εν μέρει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά και από την αύξηση Ρώσων που διέφευγαν στη Φινλανδία για να αποφύγουν τη στρατολόγηση. Τον Ιούλιο 2023, η κυβέρνηση πέρασε νόμο για την κατασκευή πιο ισχυρών και ψηλότερων φραχτών, καθώς οι προηγούμενοι ξύλινοι φράχτες είχαν σχεδιαστεί μόνο για να εμποδίζουν τη διέλευση ζώων. Οκτώ φυλάκια στήθηκαν (ακόμη και βόρεια του Αρκτικού Κύκλου), μαζί με μεγαλύτερα εμπόδια στο νοτιότερο τμήμα της χώρας.

Ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Φινλανδίας, όπου μέχρι πρόσφατα Ρώσοι και Φινλανδοί περνούσαν τακτικά τα σύνορα για να κάνουν ψώνια, υψώνονται πλέον αμυντικά έργα.

Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία

Η Φινλανδία δεν είναι η πρώτη. Τον Αύγουστο 2015, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα χτίσει φράχτη στα ανατολικά της σύνορα με τη Ρωσία, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014.

Το 2024, οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία πρότειναν να ενισχύσουν περαιτέρω τα σύνορά τους με ένα αμυντικό τείχος. Θα εκτείνεται σε 434 μίλια, με κόστος πάνω από 2 δισ. λίρες. Ο σχεδιασμός και οι κατασκευές επιταχύνονται τώρα, καθώς οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής ανησυχούν ότι μια ενδεχόμενη εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα επέτρεπε στη Μόσχα να στραφεί εναντίον τους.

Η Λετονία θα επενδύσει περίπου 350 εκατ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για να ενισχύσει τα 240 μίλια συνόρων της με τη Ρωσία, ενώ η Λιθουανία σχεδιάζει μια αμυντική γραμμή 30 μιλίων απέναντι σε πιθανή ρωσική εισβολή. Η Πολωνία έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή μόνιμου φράχτη στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της άμυνάς της έναντι πιθανών συμμάχων της Μόσχας.

Αυτά τα τείχη θα συνοδεύονται από άλλα φυσικά εμπόδια όπως αντιαρματικές τάφροι, τσιμεντένια «δόντια δράκου» βάρους 15 τόνων (που μπορούν να σταματήσουν την προέλαση ρωσικών αρμάτων), ογκώδεις τσιμεντένιους όγκους και πυραμίδες, οδοφράγματα, βαριές μεταλλικές πύλες, ναρκοπέδια και αποκλεισμένες γέφυρες.

Η Λιθουανία σχεδιάζει έως και 30 μίλια τάφρων αποστράγγισης, γέφυρες προετοιμασμένες για ανατίναξη και δέντρα ορισμένα να πέσουν στους δρόμους όποτε χρειαστεί.

Οι χώρες της Βαλτικής χτίζουν επίσης πάνω από 1.000 καταφύγια, αποθήκες πυρομαχικών και χώρους ανεφοδιασμού για την προστασία των 600 μιλίων συνόρων με τη Ρωσία. Τα καταφύγια αναμένεται να έχουν επιφάνεια περίπου 35 τ.μ., να στεγάζουν έως δέκα στρατιώτες και να αντέχουν σε ρωσικά πυρά πυροβολικού.

Οι χώρες της Βαλτικής μαζί με τη Φινλανδία και την Πολωνία ανακοίνωσαν επίσης το 2025 ότι θα αποσυρθούν από τη διεθνή συνθήκη του 1997 που απαγόρευε τις νάρκες κατά προσωπικού, ενώ η Λιθουανία ανακάλεσε τη δέσμευσή της για τη συνθήκη περί βομβών διασποράς. Η Πολωνία ανακοίνωσε τον Ιούνιο 2025 ότι πρόσθεσε ναρκοπέδια στα σχέδια της «Ανατολικής Ασπίδας».

Η κατασκευή ενός «τείχους drones»

Αυτά τα συνοριακά έργα, όπως υπογραμίζει η Πολιτική Επιστήμων, θα αξιοποιούν την σύγχρονες τεχνολογίες, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και μονάδες πυροβολικού. Το 2024, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία, Φινλανδία και Νορβηγία συναντήθηκαν στη Ρίγα για να ξεκινήσουν σχέδια για την κατασκευή ενός «τείχους drones» μήκους 1.850 μιλίων για την προστασία των συνόρων τους.

Αυτό το τείχος drones θα διαθέτει δίκτυο αισθητήρων, που θα περιλαμβάνει ραντάρ και εργαλεία ηλεκτρονικού πολέμου για τον εντοπισμό και την καταστροφή ρωσικών drones. Μέσα σε δευτερόλεπτα από την ανίχνευση ενός στόχου που διασχίζει τα σύνορα, θα υπάρχει σύστημα άμεσης αναγνώρισης drones.

Το έργο αυτό θα απαιτήσει σημαντική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Εσθονικές εταιρείες σχεδιάζουν ήδη drones που μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν απειλές σε περίπλοκα εδάφη με λίμνες, βάλτους και δάση που καλύπτουν τα ρωσοβαλτικά σύνορα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο