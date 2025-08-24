Συναγερμός για δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τζια – Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στο νησί

Ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκε στη Τζια από τις 12 Αυγούστου. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, ενώ κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παραπέμπουν σε ιογενή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται είτε από μολυσμένο νερό και τρόφιμα ή από τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση.