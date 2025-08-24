Ιστιοφόρο με πέντε επιβαίνοντες προσάραξε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Κανάπιτσας, νότια της Σκιάθου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ αναμένεται και ιδιωτικό σκάφος με δύτη για την παροχή συνδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.