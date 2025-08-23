Τα κεράσια εκτός από αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο είναι γνωστό ότι αποτελούν ασπίδα κατά της άνοιας χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες και κερκετίνη. Τα κόκκινα φρούτα με κουκούτσι είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε αυτές τις φυτοχημικές ουσίες, που έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ για το Αλτσχάιμερ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antioxidants, αν τα κεράσια μετατραπούν σε σκόνη ενισχύεται έτι περαιτέρω η περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται η σπατάλη τροφίμων.

Η εν λόγω έρευνα που επικαλείται ο Independent, αποκαλύπτει ότι η περιεκτικότητα των κερασιών σε ανθοκυανίνες ενισχύεται αν μετατραπούν σε σκόνη. Χρησιμοποιώντας κεράσια που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν πεταχτεί στα σκουπίδια, οι ερευνητές ανέλυσαν τη διατήρηση ανθοκυανίνων στον χυμό, τον πολτό και το υπόλειμμα (pomace) του φρούτου.

Κατά τη μετατροπή των κερασιών σε σκόνη, διαπίστωσαν «μεγαλύτερη βιολογική δραστηριότητα», η οποία μπορεί να αποφέρει περισσότερα οφέλη για την υγεία από τα εκχυλίσματα ή τα συμπληρώματα.

«Τα αγροτικά παραπροϊόντα δεν χρειάζεται να καταλήγουν στα σκουπίδια»

Η συνεργασία με τους τοπικούς καλλιεργητές ήταν καθοριστικής σημασίας, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Marina Ezcurra. «Μαζί δείξαμε ότι τα αγροτικά παραπροϊόντα δεν χρειάζεται να καταλήγουν στα σκουπίδια. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης για την παραγωγή βιώσιμων και προσιτών υγιεινών τροφών» τόνισε η ίδια.

Η καινοτομία της ερευνητικής ομάδας, όπως είπε, βασίζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρέως στο Κεντ αλλά και σε άλλες αγροτικές περιοχές. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την έρευνα για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα» συμπλήρωσε.

Η δρ Σάρα Μπλάκμπερν τόνισε από την πλευρά της ότι η έρευνα έδειξε πώς η σπατάλη τροφίμων μπορεί να μετατραπεί σε ευεργετικά συμπληρώματα υγείας: «Τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με άνοια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου 1,4 εκατομμύρια έως το 2040.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερες τροφές πλούσιες σε φλαβονοειδή – όπως τα μούρα, το τσάι, το κόκκινο κρασί και η μαύρη σοκολάτα – ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Έρευνα του 2024 από το Πανεπιστύμιο Queen’s του Μπέλφαστ διαπίστωσε ότι η αύξηση της πρόσληψης τροφών και ποτών πλούσιων σε φλαβονοειδή θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της ανίατης ασθένειας έως και 28%.