Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
Υγεία 23 Αυγούστου 2025

Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων

Πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ανθοκυανίνες τρώγοντας κεράσια και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων - Τι έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ

Τα κεράσια εκτός από αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο είναι γνωστό ότι αποτελούν ασπίδα κατά της άνοιας χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες και κερκετίνη. Τα κόκκινα φρούτα με κουκούτσι είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε αυτές τις φυτοχημικές ουσίες, που έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ για το Αλτσχάιμερ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antioxidants, αν τα κεράσια μετατραπούν σε σκόνη ενισχύεται έτι περαιτέρω η περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται η σπατάλη τροφίμων.

Η εν λόγω έρευνα που επικαλείται ο Independent,  αποκαλύπτει ότι η περιεκτικότητα των κερασιών σε ανθοκυανίνες ενισχύεται αν μετατραπούν σε σκόνη. Χρησιμοποιώντας κεράσια που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν πεταχτεί στα σκουπίδια, οι ερευνητές ανέλυσαν τη διατήρηση ανθοκυανίνων στον χυμό, τον πολτό και το υπόλειμμα (pomace) του φρούτου.

Κατά τη μετατροπή των κερασιών σε σκόνη, διαπίστωσαν «μεγαλύτερη βιολογική δραστηριότητα», η οποία μπορεί να αποφέρει περισσότερα οφέλη για την υγεία από τα εκχυλίσματα ή τα συμπληρώματα.

«Τα αγροτικά παραπροϊόντα δεν χρειάζεται να καταλήγουν στα σκουπίδια»

Η συνεργασία με τους τοπικούς καλλιεργητές ήταν καθοριστικής σημασίας, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Marina Ezcurra. «Μαζί δείξαμε ότι τα αγροτικά παραπροϊόντα δεν χρειάζεται να καταλήγουν στα σκουπίδια. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης για την παραγωγή βιώσιμων και προσιτών υγιεινών τροφών» τόνισε η ίδια.

Η καινοτομία της ερευνητικής ομάδας, όπως είπε, βασίζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρέως στο Κεντ αλλά και σε άλλες αγροτικές περιοχές.  «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την έρευνα για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα» συμπλήρωσε.

Η δρ Σάρα Μπλάκμπερν τόνισε από την πλευρά της ότι η έρευνα έδειξε πώς η σπατάλη τροφίμων μπορεί να μετατραπεί σε ευεργετικά συμπληρώματα υγείας: «Τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με άνοια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου 1,4 εκατομμύρια έως το 2040.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερες τροφές πλούσιες σε φλαβονοειδή – όπως τα μούρα, το τσάι, το κόκκινο κρασί και η μαύρη σοκολάτα – ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Έρευνα του 2024 από το Πανεπιστύμιο Queen’s του Μπέλφαστ διαπίστωσε ότι η αύξηση της πρόσληψης τροφών και ποτών πλούσιων σε φλαβονοειδή θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της ανίατης ασθένειας έως και 28%.

Υγεία
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Τραγωδία 23.08.25

Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους

Σύνταξη
Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter
English edition 23.08.25

Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter

Once seen as an affordable daily treat, coffee has become a rising expense for Greek households, with forecasts warning of further price hikes in cafés, supermarkets, and even at home

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
