newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 18:30
Φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας - Ήχησε το 112
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Ελλάδα 23 Αυγούστου 2025 | 17:07

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής-Ξάνθης την περασμένη Δευτέρα. Το φορτηγό το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με δύο ΙΧ οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σε ουρά περίπου 600 μέτρων στα διόδια του Ίασμου. Η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί φωτιά και να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι. Ακόμη πέντε ακόμη είχαν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του φορτηγού.

Ο οδηγός είχε νοσηλευθεί στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Εκεί τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Πήρε εξιτήριο

Έχοντας λάβει πλέον εξιτήριο, το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί. Ο 56χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επιβατικό όχημα που προπορευόταν και στο οποίο επέβαιναν τα τρία θύματα, άλλαξε αιφνιδιαστικά λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Αυτό είχε αποτέλεσμα τη σύγκρουση και το δυστύχημα.

Ο οδηγός το φορτηγού αρνήθηκε επίσης ότι έτρεχε με 140 χλμ/ώρα όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Ο ίδιος υποστήριξε πως κινείτο με ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα. Είπε επίσης πως, όταν αντιλήφθηκε την ουρά των οχημάτων, επιβράδυνε στα 70 χλμ/ώρα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 56χρονος οδηγός έχει υποβληθεί και σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Επίσης, έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα
Τραγικό περιστατικό 23.08.25

Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Στο Θριάσιο διακομίζονται οι δύο εγκαυματίες από την Κρήτη – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό
Στο κέντρο εγκαυμάτων 23.08.25

Στο Θριάσιο διακομίζονται οι δύο εγκαυματίες από την Κρήτη – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό

Κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Τραγωδία 23.08.25

Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Σύνταξη
Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Bundesliga 23.08.25

Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ξεκίνημα νίκη η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στην έδρα της Χάιντενχαϊμ (1-3), σπουδαία νίκη με ανατροπή για Χόφενχαϊμ στο Λεβερκούζεν – Νικη για Άουγκσμπουργκ με σκόρερ και τραυματία τον Γιαννούλη

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο