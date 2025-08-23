Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής-Ξάνθης την περασμένη Δευτέρα. Το φορτηγό το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με δύο ΙΧ οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σε ουρά περίπου 600 μέτρων στα διόδια του Ίασμου. Η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί φωτιά και να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι. Ακόμη πέντε ακόμη είχαν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του φορτηγού.
Ο οδηγός είχε νοσηλευθεί στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Εκεί τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.
Πήρε εξιτήριο
Έχοντας λάβει πλέον εξιτήριο, το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί. Ο 56χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επιβατικό όχημα που προπορευόταν και στο οποίο επέβαιναν τα τρία θύματα, άλλαξε αιφνιδιαστικά λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Αυτό είχε αποτέλεσμα τη σύγκρουση και το δυστύχημα.
Ο οδηγός το φορτηγού αρνήθηκε επίσης ότι έτρεχε με 140 χλμ/ώρα όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Ο ίδιος υποστήριξε πως κινείτο με ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα. Είπε επίσης πως, όταν αντιλήφθηκε την ουρά των οχημάτων, επιβράδυνε στα 70 χλμ/ώρα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια και κρίθηκε προφυλακιστέος.
Ο 56χρονος οδηγός έχει υποβληθεί και σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Επίσης, έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.
