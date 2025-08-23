Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αγοραστάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη – Τα συλλυπητήρια του ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη Γιώργος Αγοραστάκης, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 75 ετών, το πρωί του Σαββάτου.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης, προσωπικός φίλος, συνεργάτης και άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν και ο εκτελεστής της διαθήκης τού μεγάλου μουσικοσυνθετη ως προς τον τόπο της ταφής του, ενώ είχε δώσει μεγάλο αγώνα τόσο για τη μνήμη του Μίκη όσο και για τη διάσωση και διάδοση του συνόλου του έργου του. Για χρόνια άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Γιώργος Αγοραστάκης είχε πέραν της κοινωνικής του δράσης και συγγραφική.

Αύριο, Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, θα ψαλλεί η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Χώρα Χανίων.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Γιώργο Αγοραστάκη, πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων «Μίκης Θεοδωράκης».

«Ο Γιώργος Αγοραστάκης είχε ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα του Πολιτισμού, τη διάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο υπήρξε στενός φίλος, συνεργάτης και εντολοδόχος, καθώς μαζί με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ρένα Παρμενίδου ανέλαβαν να εκπληρώσουν τη τελευταία επιθυμία του συνθέτη, να ταφεί στην πατρίδα του, το Γαλατά Χανίων», σημειώνει ο Περισσός.

Τονίζει πως «είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και την επιμέλεια του συλλογικού έργου: ‘Μίκης Θεοδωράκης. Ο άνθρωπος, ο δημιουργός, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο Κρητικός και ο Οικουμενικός’».

«Συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην παρουσία των αμερικανονατοϊκών βάσεων στα Χανιά», προσθέτει και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης, φορείς και σύλλογοι των Χανίων εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη.