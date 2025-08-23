Βάζεις και συ «νεκρά» στην κατηφόρα; Ένας «μύθος» οικονομίας, πραγματικός κίνδυνος στην πράξη

Οι παλαιότεροι οδηγοί πρότειναν συχνά τη χρήση της «νεκράς» κατά την κίνηση, ιδίως σε κατηφόρες, θεωρώντας ότι έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου.

Κάτι τέτοιο ίσχυε την εποχή των κινητήρων με καρμπυρατέρ στα αυτοκίνητα, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει, καθώς πλέον οι κινητήρες λειτουργούν με σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Έτσι, στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όταν αφήνεις το γκάζι με ταχύτητα «κουμπωμένη», ο ψεκασμός καυσίμου διακόπτεται εντελώς.

Αντίθετα, στη «νεκρά», ο κινητήρας χρειάζεται καύσιμο για να διατηρείται στο ρελαντί.

Την ίδια ώρα, με «νεκρά» στο κιβώτιο ταχυτήτων χάνεται η δυνατότητα άμεσης επιτάχυνσης για αποφυγή κινδύνου, ενώ μειώνεται και ο έλεγχος του οχήματος.

Παράλληλα, στην κατηφόρα ο οδηγός βασίζεται μόνο στα φρένα του οχήματος, τα οποία υπερθερμαίνονται και μπορεί να χάσουν την απόδοσή τους, ενώ η συχνή χρήση της νεκράς σε κίνηση επιβαρύνει τον συμπλέκτη και άλλα μηχανικά μέρη.

Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, όταν το όχημα κινείται σε ευθεία ή κατηφόρα, είναι προτιμότερο να διατηρείται «κουμπωμένη» μια σχέση στο κιβώτιο – κατά προτίμηση χαμηλότερη στην κατηφόρα.

Έτσι, αξιοποιείται η πέδηση του κινητήρα, μειώνεται η καταπόνηση των φρένων και η κατανάλωση καυσίμου είναι μηδενική όσο δεν πατάς το γκάζι.

Συμπερασματικά, η «νεκρά» στην κίνηση είναι μια επικίνδυνη και ξεπερασμένη πρακτική. Αντί να προσφέρει οικονομία, αυξάνει τους κινδύνους για φθορές και ατυχήματα.