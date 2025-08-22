«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

«Ορισμένα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μπορεί να αναρωτιούνται γιατί είναι εδώ ο πρόεδρος της Φινλανδίας», έθεσε ρητορικά και αυτάρεσκα το ερώτημα ο Αλεξάντερ Στουμπ, έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στο τραπέζι των κρίσιμων δυτικών διαβουλεύσεων για την Ουκρανία, την περασμένη Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο.

Ομοτράπεζοί του ήταν ο «οικοδεσπότης» Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η «αφρόκρεμα» της ηγεσίας της Ευρώπης.

Ήτοι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πώς βρέθηκε λοιπόν εκεί ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενώ έλαμψαν δια της απουσίας τους άλλοι βασικοί ευρωατλαντικοί «παίκτες», όπως η νέα «πρωταθλήτρια» στις αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ Πολωνία;

«Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε σύνορα με τη Ρωσία και η οπτική της Ουκρανίας είναι σημαντική», εξήγησε ο Φινλανδός πρόεδρος, «λουσμένος» ήδη με δημόσιους επαίνους από Αμερικανό πρόεδρο, που έδειξε περιέργως να πασχίζει αρχικά να τον εντοπίσει στο τραπέζι.

«Φυσικά έχουμε και εμείς τη δική μας ιστορική εμπειρία με τη Ρωσία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», προσέθεσε ο 57χρονος Φινλανδός πρόεδρος, ηγέτης μιας χώρας με πληθυσμό μόλις 5,6 εκατομμυρίων, μέλος της ΕΕ από το 1995, που στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία εντάχθηκε το 2023 στο ΝΑΤΟ και πλέον έχει τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα της Συμμαχίας με τη Ρωσία, μήκους 1.340 χιλιομέτρων.

Το τελευταίο διάστημα ο Αλεξάντερ Στουμπ έχει αναχθεί σε έναν από τους «εκλεκτούς» συνομιλητές του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη.

Η απρόσμενη ανάδειξή του σε βασικό παίκτη για το ουκρανικό έγκειται κυρίως στην προσωπική φιλία που φρόντισε να αναπτύξει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όχι μέσω της διπλωματίας, ούτε μιας ενιαίας στάσης απέναντι στον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, αλλά των δεξιοτήτων αμφότερων στο… γκολφ.

«Διπλωματία του γκολφ»

Ενώ άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέφθαναν το προηγούμενο διάστημα στον Λευκό Οίκο για δύσκολες συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, o Αλεξάντερ Στουμπ εμφανίστηκε χαλαρός τον περασμένο Μάρτιο στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με ένα σετ μπαστούνια του γκολφ.

Βιρτουόζος του αθλήματος στα νιάτα του -εξασφαλίζοντας υποτροφία το 1993 στο Πανεπιστήμιο Φέρμαν της Νότιας Καρολίνας, όπου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες- πέρασε τότε επτά ώρες στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, σε ένα τουρνουά γκολφ, πετυχαίνοντας διπλή νίκη.

Και επί του γηπέδου, και στη διπλωματία, με τον Τραμπ να μιλά μέχρι το τέλος εκείνης της ημέρας για τον «πολύ καλό φίλο» του από το Ελσίνκι.

«Το γκολφ ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πρέπει να το παραδεχτώ», είπε τις προάλλες ο Στουμπ στη Wall Street Journal.

Έκτοτε τα πρωινά του -που ως πρώην αθλητής του τριάθλου ξυπνά αχάραγα- περιλαμβάνουν τακτικές τηλεφωνικές κλήσεις και ανταλλαγές μηνυμάτων με τον ένοικο του Λευκού Οίκου για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και το ουκρανικό.

«Δείχνεις καλύτερος από ποτέ», του είπε ο Τραμπ στην κρίσιμη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, επαινώντας τον ως έναν «νεαρό, ισχυρό άνδρα», που έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά και θέλαμε να σας έχουμε εδώ επειδή όλοι σας σεβόμαστε».

Η αλήθεια είναι ότι ο Αλεξάντερ Στουμπ δεν είναι αφελής, ούτε τυχαίος.

Έχει διδακτορικό από το London School of Economics, μιλά πέντε γλώσσες και στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι θητείες του ως ευρωβουλευτής, υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εμπορίου, Οικονομικών και πρωθυπουργός της Φινλανδίας, προτού εκλεγεί το 2024 πρόεδρος της σκανδιναβικής χώρας, ο πρώτος μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο ίδιος σκεφτόταν να εγκαταλείψει οριστικά την πολιτική, έχοντας κάνει περάσματα στον τραπεζικό και ακαδημαϊκό χώρο, ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Όμως «μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία», λέει, «άλλαξα γνώμη».

Ένας νέος «γεφυροποιός»

Για τον Αλεξάντερ Σταμπ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί, οιονεί, και μια προσωπική υπόθεση.

Ο παππούς του και ο πατέρας του γεννήθηκαν σε μέρη στην Καρελία, που η Φινλανδία αναγκάστηκε να παραχωρήσει στη ΕΣΣΔ μετά την εισβολή του Στάλιν το 1939.

Παραμένουν μέχρι και σήμερα τμήμα της Ρωσίας.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Στουμπ δεν παρέλειψε τις αντιστοιχίσεις της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία με εκείνη της χώρας του στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν βρέθηκε δις αντιμέτωπη με την ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τελικά συνθηκολόγησε, με παραχώρηση του 10% της επικράτειάς της, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και την επιβολή ουδετερότητας.

Όμως σήμερα η Φινλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία δεν είναι μόνη και δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει εδάφη, τόνισε ο Στουμπ.

«Βρήκαμε μια λύση το 1944 και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε μια λύση και το 2025 για να τερματίσουμε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να πετύχουμε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη», είπε στη WSJ.

«Μπορώ να επικοινωνήσω στον Τραμπ τι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι ή τι σκέφτεται ο Ζελένσκι και στη συνέχεια να επικοινωνήσω τι σκέφτεται ο Τραμπ στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου», ανέφερε.

Ο τραμπικός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ φέρεται να τον αποκαλεί «γέφυρα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης».

Μένει ωστόσο να φανεί από τις εξελίξεις πέριξ του ουκρανικού εάν τελικά αυτή θα καταρρεύσει.

Οι περισσότερες «φιλίες» του Τραμπ είναι διαβόητες για τη σύντομη διάρκειά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμπερίληψη του Στουμπ στην αποστολή των Ευρωπαίων «σωματοφυλάκων» του -δημοσίως ευγνώμονος- Ουκρανού προέδρου στην επίσκεψη στην Ουάσιγκτον μπορεί να αποδειχθεί παγίδα.

Προς το παρόν η Φινλανδία πανηγυρίζει για την αγορά 64 F-35, ο Τραμπ έχει προαναγγείλει την αγορά παγοθραυστικών από το Ελσίνκι, ο δε Στουμπ έχει πάρει από τον Αμερικανό πρόεδρο δώρο ένα καινούργιο σετ μπαστούνια του γκολφ.