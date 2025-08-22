Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Συμβόλαια-γολγοθάς

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Aκίνητα

Συμβόλαια-γολγοθάς

• Χαμένοι στις πλατφόρμες χιλιάδες ιδιοκτήτες

• Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

• Γιατί επιφυλάσσεται στους μηχανικούς ρόλος ψηφιακού διεκπεραιωτή

• Πώς προκαλούνται επιπλέον έξοδα για μελέτες, δηλώσεις και διορθώσεις

Αδιάλλακτος ο Νετανιάχου

Ωρα μηδέν για Γάζα και ομήρους

• Το Ισραήλ παραδέχεται ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα από την αρχή του πολέμου είναι άμαχοι

Περισσότερα κρούσματα σε Αττική και Θεσσαλία

Ο ιός του Δυτικού Νείλου σκότωσε δυο

• 12 άνθρωποι ασθένησαν την τελευταία εβδομάδα • Οι δύο νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Νέος κανονισμός

Πότε και πώς θα κλείνουν τα μικρόφωνα στη Βουλή

• Μέχρι το τέλος του χρόνου ο κόφτης στους ομιλητές και το αυστηρότερο πλαίσιο

Τσίπρας στη «Monde»

«Μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους»

Απώλεια

Διακομματική θλίψη για τον Βεσυρόπουλο

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι δεσμεύσεις περιουσιών

Χιροσίμα

«Οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν την καταστροφή»

• Τι έγραφαν οι πρώτες ανταποκρίσεις τον Αύγουστο του 1945

Τραμπ για Ουκρανία

«Θυμίζει ομάδα που έχει άμυνα αλλά δεν έχει επίθεση»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Σαμσουνσπόρ 2-1

Εβαλε θεμέλια πρόκρισης με σπουδαία ανατροπή

Αντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1

Με τον κόσμο στο πλευρό της περιμένει τους Βέλγους

Ριέκα- ΠΑΟΚ 1-0

H έλλειψη δημιουργίας «πλήγωσε» τον Δικέφαλο