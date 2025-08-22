Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Συμβόλαια-γολγοθάς
Aκίνητα • Χαμένοι στις πλατφόρμες χιλιάδες ιδιοκτήτες
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Τα αυξημένα πρόστιμα στα οχήματα απογείωσαν τις πωλήσεις των αντιραντάρ – Επιτρέπονται ή όχι;
- Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Aκίνητα
Συμβόλαια-γολγοθάς
• Χαμένοι στις πλατφόρμες χιλιάδες ιδιοκτήτες
• Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις
• Γιατί επιφυλάσσεται στους μηχανικούς ρόλος ψηφιακού διεκπεραιωτή
• Πώς προκαλούνται επιπλέον έξοδα για μελέτες, δηλώσεις και διορθώσεις
===========
Αδιάλλακτος ο Νετανιάχου
Ωρα μηδέν για Γάζα και ομήρους
• Το Ισραήλ παραδέχεται ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα από την αρχή του πολέμου είναι άμαχοι
===========
Περισσότερα κρούσματα σε Αττική και Θεσσαλία
Ο ιός του Δυτικού Νείλου σκότωσε δυο
• 12 άνθρωποι ασθένησαν την τελευταία εβδομάδα • Οι δύο νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
===========
Νέος κανονισμός
Πότε και πώς θα κλείνουν τα μικρόφωνα στη Βουλή
• Μέχρι το τέλος του χρόνου ο κόφτης στους ομιλητές και το αυστηρότερο πλαίσιο
===========
Τσίπρας στη «Monde»
«Μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους»
===========
Απώλεια
Διακομματική θλίψη για τον Βεσυρόπουλο
===========
ΟΠΕΚΕΠΕ
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι δεσμεύσεις περιουσιών
===========
Χιροσίμα
«Οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν την καταστροφή»
• Τι έγραφαν οι πρώτες ανταποκρίσεις τον Αύγουστο του 1945
===========
Τραμπ για Ουκρανία
«Θυμίζει ομάδα που έχει άμυνα αλλά δεν έχει επίθεση»
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Σαμσουνσπόρ 2-1
Εβαλε θεμέλια πρόκρισης με σπουδαία ανατροπή
Αντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1
Με τον κόσμο στο πλευρό της περιμένει τους Βέλγους
Ριέκα- ΠΑΟΚ 1-0
H έλλειψη δημιουργίας «πλήγωσε» τον Δικέφαλο
- Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του
- Χώρες της Ευρώπης αναστέλλουν τις ταχυδρομικές αποστολές προς τις ΗΠΑ
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Συμβόλαια-γολγοθάς
- Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τις ανεμογεννήτριες ανοίγοντας τον δρόμο για νέους δασμούς
- «Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
- Γλυκόπικρη γεύση για την Ελλάδα: Μείωσε με την Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις